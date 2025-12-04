Aleksandar Pavlovic Bayern 2025IMAGO / DeFodi Images
Leopold Grünwald

"Kein Fairplay": Rani Khedira wütet wegen Aleksandar Pavlovic bei Union Berlins Pokal-Aus gegen den FC Bayern

Aleksandar Pavlovic zieht sich mit seinem Verhalten rund um seine Auswechslung im Pokal-Duell zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin den Ärger von Rani Khedira auf sich.

Rani Khedira von Union Berlin hat sich im Anschluss an die DFB-Pokal-Partie am Mittwochabend (2:3) bei Sky über Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) geärgert. Der 21-Jährige habe nach seiner Verletzung Zeit geschunden, schimpfte der Bruder von Weltmeister Sami Khedira.

"Pavlovic ist natürlich verletzt – ich wünsche ihm alles Gute. Aber er hat zwei Minuten Zeit, sich hinzulegen. Und dann ist der Ball wieder im Spiel und dann muss er sich hinlegen", polterte Khedira. Pavlovic hatte sich in der 47. Minute ohne Gegeneinwirkung eine Oberschenkelblessur zugezogen. Leon Goretzka kam nach einer Behandlungspause für den deutschen Nationalspieler in die Partie.

  • Für Khedira war die Szene bei aller Authentizität der Verletzung allerdings ein klarer Versuch, die Uhr herunterlaufen zu lassen. "So schindet er die Zeit, um wechseln zu können. Das ist kein Fairplay", sagte der gebürtige Stuttgarter. Trotzdem hatte er Verständnis für Pavlovic: "Ich mache dem Jungen aber keinen Vorwurf, er soll schnell wieder gesund werden."

    Pavlovic wurde in seiner noch jungen Karriere immer wieder von gesundheitlichen Problemen verfolgt. Alleine seit Beginn der vergangenen Saison hatte er diverse Spiele mit einem Schlüsselbeinbruch, Pfeifferschem Drüsenfieber und einem Augenhöhlenbruch aus dem Training verpasst.

  • FC Bayern München v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    Zeitspiel ein Zeichen des Respekts?

    Sportvorstand Max Eberl konnte sich nach der Partie noch nicht festlegen, was den Pechvogel dieses Mal aus der Bahn geworfen hatte: "Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist, aber ich kann noch keine Diagnose stellen."

    Trotz des Ausscheidens im Pokal war Khedira aber zufrieden mit der Leistung seines Teams. Man habe den Sturm der Bayern gut im Griff gehabt, aber "sie schießen die Tore, bei dem, was sie gut können", meinte er mit Blick auf die Standardstärke der Gäste, die Bayern seine drei Treffer beschert hatte – inklusive zweier Eigentore durch Union.

    Khedira sah das Auftreten der Münchner in der zweiten Halbzeit aber auch als eine Auszeichnung für sein Team. "Wenn du gegen so einen Gegner spielst und die spielen ab der 45. Minute auf Zeit, was zum Teil nicht geahndet wird, dann ist es Respekt genug", befand der Rechtsfuß.

  • FBL-GER-CUP-UNION BERLIN-BAYERN MUNICHAFP

    Querfeld trifft doppelt

    Bayern war zunächst durch ein Eigentor von Ilyas Ansah nach einer Ecke von Joshua Kimmich in Führung gegangen (12.). Kurz darauf bereitete Kimmich auch das 2:0 durch Harry Kane vor (24.). Berlin gelang kurz vor dem Seitenwechsel der Anschluss durch einen Strafstoß von Leopold Querfeld. 

    Fast schon mit dem Pausenpfiff unterlief Union ein weiteres Eigentor. Diogo Leite verlängerte einen Freistoß von Michael Olise in den Kasten seines Keepers Frederik Rönnow (45.+4). In der zweiten Hälfte kamen die Hausherren durch einen weiteren Elfmeter von Querfeld noch einmal heran, konnten aber den Ausgleich nicht mehr erzwingen.

  • 1. FC Union Berlin v FC Bayern München - DFB Cup: Round of 16Getty Images Sport

    Union Berlin: die nächsten Spiele

    • Samstag, 6. Dezember 2025, 15:30 Uhr: VfL Wolfsburg (A)
    • Freitag, 12. Dezember 2025, 20:30 Uhr: RB Leipzig (H)
    • Samstag, 20. Dezember 2025, 15:30 Uhr: 1. FC Köln (A)
    • Samstag, 10. Januar 2026, 15:30 Uhr: Mainz 05 (H)
    • Donnerstag, 15. Januar 2026, 20:30 Uhr: Union Berlin (H)
