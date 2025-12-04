"Kein Fairplay": Rani Khedira wütet wegen Aleksandar Pavlovic bei Union Berlins Pokal-Aus gegen den FC Bayern

Rani Khedira von Union Berlin hat sich im Anschluss an die DFB-Pokal-Partie am Mittwochabend (2:3) bei Sky über Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) geärgert. Der 21-Jährige habe nach seiner Verletzung Zeit geschunden, schimpfte der Bruder von Weltmeister Sami Khedira.
"Pavlovic ist natürlich verletzt – ich wünsche ihm alles Gute. Aber er hat zwei Minuten Zeit, sich hinzulegen. Und dann ist der Ball wieder im Spiel und dann muss er sich hinlegen", polterte Khedira. Pavlovic hatte sich in der 47. Minute ohne Gegeneinwirkung eine Oberschenkelblessur zugezogen. Leon Goretzka kam nach einer Behandlungspause für den deutschen Nationalspieler in die Partie.