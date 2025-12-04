"Kein Fairplay": Rani Khedira wütet wegen Aleksandar Pavlovic bei Union Berlins Pokal-Aus gegen den FC Bayern

Sportvorstand Max Eberl konnte sich nach der Partie noch nicht festlegen, was den Pechvogel dieses Mal aus der Bahn geworfen hatte: "Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist, aber ich kann noch keine Diagnose stellen."

Trotz des Ausscheidens im Pokal war Khedira aber zufrieden mit der Leistung seines Teams. Man habe den Sturm der Bayern gut im Griff gehabt, aber "sie schießen die Tore, bei dem, was sie gut können", meinte er mit Blick auf die Standardstärke der Gäste, die Bayern seine drei Treffer beschert hatte – inklusive zweier Eigentore durch Union.

Khedira sah das Auftreten der Münchner in der zweiten Halbzeit aber auch als eine Auszeichnung für sein Team. "Wenn du gegen so einen Gegner spielst und die spielen ab der 45. Minute auf Zeit, was zum Teil nicht geahndet wird, dann ist es Respekt genug", befand der Rechtsfuß.