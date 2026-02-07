Kein Einsatz gegen den FC Bayern? BVB bangt angeblich um Abwehr-Star

Bild und Sky berichteten am Freitagabend von einer Verletzung an der Leiste, wegen der der 32-Jährige vorerst pausieren müsse. Ob es fürs Duell mit Bayern München am 28. Februar genügt, sei derzeit offen. Die Personalsorgen in der Defensive vergrößern sich damit.

In der Königsklasse gegen Atalanta Bergamo wird Can wohl nicht zur Verfügung stehen. Das Hinspiel findet am 17. Februar in Dortmund statt, am 25. geht es in Italien ums Ticket fürs Achtelfinale. Nur drei Tage später folgt der Ligagipfel gegen den Rekordmeister.