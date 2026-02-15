Kein Einsatz gegen den BVB? Manuel Neuer meldet sich beim FC Bayern München "vorerst" verletzt ab

Der Weltmeister von 2014 war in der Halbzeitpause am Samstag ausgewechselt und durch Jonas Urbig ersetzt worden. Danach hatten Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zunächst Entwarnung gegeben und von einer "Vorsichtsmaßnahme" gesprochen. Wie lange Neuer dem Tabellenführer fehlen wird, ist unklar. In zwei Wochen steht der Ligagipfel beim ersten Verfolger Borussia Dortmund an. Der BVB liegt sechs Punkte hinter den Münchnern zurück.