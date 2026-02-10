„Kaum die Wahrheit“ – Marc Anthony äußert sich zu Streitigkeiten innerhalb der Familie Beckham nach „erschütternden“ Behauptungen über Brooklyns Hochzeit

DJ Fat Tony, der bei der fraglichen Hochzeitsfeier anwesend war, behauptet, dass der amerikanische Musiker und Schauspieler Antony Victoria statt Peltz zum Tanz auf die Bühne gebeten habe, als er „die schönste Frau im Saal” aufforderte, nach vorne zu kommen.

Brooklyn behauptet, dass seine Mutter seinen ersten Tanz „entführt“ und sich vor den versammelten Gästen „sehr unangemessen“ verhalten habe. Er sagte: „Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt.“

Anthony hat sich nun zu diesen Behauptungen geäußert und gesagt, dass sie „kaum der Wahrheit entsprechen”, während er auf die Rolle einging, die er angeblich in einer unglücklichen Reihe von Ereignissen gespielt haben soll. Der ehemalige Ehemann der Popstar- und Schauspielerin Jennifer Lopez sagte gegenüber The Hollywood Reporter: „Ich habe nichts zu sagen über das, was in der Familie vor sich geht.

Sie sind eine wunderbare, wunderbare Familie. Ich kenne sie schon seit vor der Geburt der Kinder. Ich bin der Pate von Cruz. Ich stehe der Familie sehr nahe. Aber ich habe nichts zu sagen zu dem, was dort passiert ist.“