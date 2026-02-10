Getty/GOAL
„Kaum die Wahrheit“ – Marc Anthony äußert sich zu Streitigkeiten innerhalb der Familie Beckham nach „erschütternden“ Behauptungen über Brooklyns Hochzeit
Brooklyn äußerte sich in einem explosiven Social-Media-Beitrag
Brooklyn hat sich in einem explosiven Social-Media-Post gegen seine Mutter und seinen Vater ausgesprochen und damit die Risse offenbart, die den Beckham-Clan auseinandergerissen haben. Er hat seinen Eltern vorgeworfen, „unermüdlich zu versuchen, seine Beziehung zu Peltz zu ruinieren“ und sein Leben unnötig zu erschweren.
Er behauptet, keine Lust zu haben, Brücken zu bauen, da die zerbrochene Beziehung nun nicht mehr zu kitten sei. Ereignisse, die sich an dem Tag ereigneten, der eigentlich der glücklichste Tag seines Lebens hätte sein sollen – als er 2022 seine Partnerin Peltz heiratete –, trugen dazu bei, dass Brooklyn die Verbindung zur Marke Beckham abbrach.
Anthony äußert sich zu Behauptungen über die Hochzeit von Beckham und Peltz
DJ Fat Tony, der bei der fraglichen Hochzeitsfeier anwesend war, behauptet, dass der amerikanische Musiker und Schauspieler Antony Victoria statt Peltz zum Tanz auf die Bühne gebeten habe, als er „die schönste Frau im Saal” aufforderte, nach vorne zu kommen.
Brooklyn behauptet, dass seine Mutter seinen ersten Tanz „entführt“ und sich vor den versammelten Gästen „sehr unangemessen“ verhalten habe. Er sagte: „Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt.“
Anthony hat sich nun zu diesen Behauptungen geäußert und gesagt, dass sie „kaum der Wahrheit entsprechen”, während er auf die Rolle einging, die er angeblich in einer unglücklichen Reihe von Ereignissen gespielt haben soll. Der ehemalige Ehemann der Popstar- und Schauspielerin Jennifer Lopez sagte gegenüber The Hollywood Reporter: „Ich habe nichts zu sagen über das, was in der Familie vor sich geht.
Sie sind eine wunderbare, wunderbare Familie. Ich kenne sie schon seit vor der Geburt der Kinder. Ich bin der Pate von Cruz. Ich stehe der Familie sehr nahe. Aber ich habe nichts zu sagen zu dem, was dort passiert ist.“
DJ Fat Tony enthüllte das Geheimnis des Victoria-Tanzes.
DJ Fat Tony sagte zuvor gegenüber „This Morning“: „Was es war – und warum ich es auch für unangemessen hielt – war der Zeitpunkt. Was passiert ist, war im Grunde genommen, dass Marc Anthony auf der Bühne auftrat und dann Brooklyn auf die Bühne rief.
Brooklyn ging auf die Bühne, und im nächsten Moment erwarteten alle, dass Nicola auf die Bühne kommen und den ersten Tanz tanzen würde, doch dann bat Marc die schönste Frau im Saal, auf die Bühne zu kommen – und sagte: ‚Victoria, komm auf die Bühne.‘“
Er fügte hinzu, dass Brooklyn „buchstäblich am Boden zerstört war, weil er dachte, er würde seinen ersten Tanz mit seiner Frau tanzen, und dann verlässt Nicola den Raum und weint sich die Augen aus“. Er fuhr fort: „Brooklyn steht dort auf der Bühne, sie tanzen diesen Tanz, und Marc Anthony sagt: ‚Leg deine Hände auf die Hüften deiner Mutter‘, und das war eine lateinamerikanische Sache, und die ganze Situation war für alle im Raum wirklich unangenehm.“
Beckham-Fehde: Brooklyn von David und Victoria getrennt
Brooklyn hat erklärt, dass er sich nicht mit seiner Familie – darunter seine Geschwister Romeo, Cruz und Harper – versöhnen möchte. Der 26-Jährige sagte, dass er „zum ersten Mal“ in seinem Leben, das er im Rampenlicht der Öffentlichkeit verbracht hat, für sich selbst „eintritt“.
Sein Schwiegervater, der milliardenschwere Investor Nelzon Peltz, hat sein Bestes getan, um sich aus dieser erstaunlichen Geschichte herauszuhalten. Bei WSJ Invest Live sagte er: „War meine Familie in letzter Zeit in der Presse? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Er hat Brooklyn und seiner Tochter Nicola geraten, „sich verdammt noch mal aus der Presse herauszuhalten“, und fügte hinzu: „Ich sage Ihnen, meine Tochter ist großartig, mein Schwiegersohn Brooklyn ist großartig, und ich freue mich darauf, dass sie eine lange, glückliche Ehe führen werden.“
David und Victoria haben sich kaum zu ihrem Streit mit Brooklyn geäußert. Er konzentriert sich auf eine weitere Saison an der Seite des argentinischen GOAT Lionel Messi beim MLS-Cup-Sieger Inter Miami, während sie mit ihrem High-End-Modelabel beschäftigt ist.
