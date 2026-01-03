Kassiert der BVB für ihn bald eine Millionensumme? Borussia Dortmund gibt Verkauf von Offensivspieler bekannt

"Mit Jordi haben wir einen sehr talentierten, mobilen, robusten, spielenden Mittelstürmer verpflichtet, der sich mit großem Hunger immer weiterentwickeln will", sagte Fortunas neuer Sportvorstand Sven Mislintat. Zuvor hatte Düsseldorf unter der Leitung Mislintats bereits den japanischen Nationalspieler Satoshi Tanaka vom Erstligisten Sanfrecce Hiroshima verpflichtet.

Sky zufolge soll sich der BVB eine Rückkaufoption gesichert haben. Bei einem Weiterverkauf würden zudem 50 Prozent der Ablöse nach Dortmund gehen.