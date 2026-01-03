Jordi PaulinaGetty

Kassiert der BVB für ihn bald eine Millionensumme? Borussia Dortmund gibt Verkauf von Offensivspieler bekannt

Der kriselnde Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seinen zweiten Winter-Transfer getätigt - und sich beim BVB bedient.

Von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund wechselt Jordi Paulina zum Tabellen-16. Der 21 Jahre alte Angreifer, mit Curacao WM-Gegner der deutschen Nationalmannschaft, erhält einen Vertrag bis Sommer 2030.

  • Paulina erzielte elf Tore in elf Spielen

    Paulina erzielte in dieser Saison in der Regionalliga West in elf Spielen sieben Treffer. Der 1,91 m große Stürmer soll die schwächste Offensive (15 Tore) der zweiten Liga beleben.

    BVB sichert sich wohl spannende Klausel

    "Mit Jordi haben wir einen sehr talentierten, mobilen, robusten, spielenden Mittelstürmer verpflichtet, der sich mit großem Hunger immer weiterentwickeln will", sagte Fortunas neuer Sportvorstand Sven Mislintat. Zuvor hatte Düsseldorf unter der Leitung Mislintats bereits den japanischen Nationalspieler Satoshi Tanaka vom Erstligisten Sanfrecce Hiroshima verpflichtet.

    Sky zufolge soll sich der BVB eine Rückkaufoption gesichert haben. Bei einem Weiterverkauf würden zudem 50 Prozent der Ablöse nach Dortmund gehen.

