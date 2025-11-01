Mario Balotelli, aktuell vereinsloser ehemaliger italienischer Nationalstürmer, hat die Trennung des FC Genua von Trainer Patrick Vieira gefeiert. In der vergangenen Saison hatte Vieira den Genoa-Coach Alberto Gilardino im November abgelöst - nur kurze Zeit, nachdem der Klub Balotelli unter Vertrag genommen hatte. Unter Vieira spielte der Angreifer keine Rolle mehr und war entsprechend schadenfroh, als er die News vom Aus des Trainers kommentierte.
"Karma is a bitch": Mario Balotelli feiert Rauswurf seines Ex-Trainers
WAS WURDE GESAGT?
Balotelli kommentierte den Vieira-Rauswurf zunächst mit kurzen Sprüchen wie "Karma is a bitch" und "Gott sieht alles". Dann nahm er sich die Zeit zu einem längeren Post bei Instagram, bei dem er auch noch Vieira taggte, mit dem er schon während der gemeinsamen Zeit bei Manchester City aneinandergeraten war: "Juhu! Jetzt kann sich Genoa endlich auf die Leute konzentrieren, die die Atmosphäre, die Fans und das Vereinswappen lieben. Die, die wirklich daran glauben, dass Genoa nach oben gehört", schrieb er.
"Die harte Arbeit von Gilardino, die ich aus erster Hand miterlebt habe, war also doch nicht umsonst. Die, die später gekommen sind, haben das Ganze einfach nur mit ihrem Ego-Ding übernommen und das Beste aus dem gemacht, was vorher schon mit viel Mühe, Respekt und Leidenschaft aufgebaut worden war", ergänzte Balotelli.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Genoa liegt mit nur drei Punkten aus neun Partien auf dem letzten Tabellenplatz in Italiens Serie A. Die drei Zähler stammen aus Unentschieden gegen Lecce, Como und Parma, das Team ist in dieser Saison in der Liga noch sieglos.
WIE GEHT ES WEITER?
Am Montag tritt das Team am zehnten Spieltag beim Aufsteiger Sassuolo an, der mit 13 Punkten im oberen Tabellenmittelfeld liegt.