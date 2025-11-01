"Karma is a bitch": Mario Balotelli feiert Rauswurf seines Ex-Trainers

Balotelli kommentierte den Vieira-Rauswurf zunächst mit kurzen Sprüchen wie "Karma is a bitch" und "Gott sieht alles". Dann nahm er sich die Zeit zu einem längeren Post bei Instagram, bei dem er auch noch Vieira taggte, mit dem er schon während der gemeinsamen Zeit bei Manchester City aneinandergeraten war: "Juhu! Jetzt kann sich Genoa endlich auf die Leute konzentrieren, die die Atmosphäre, die Fans und das Vereinswappen lieben. Die, die wirklich daran glauben, dass Genoa nach oben gehört", schrieb er.

"Die harte Arbeit von Gilardino, die ich aus erster Hand miterlebt habe, war also doch nicht umsonst. Die, die später gekommen sind, haben das Ganze einfach nur mit ihrem Ego-Ding übernommen und das Beste aus dem gemacht, was vorher schon mit viel Mühe, Respekt und Leidenschaft aufgebaut worden war", ergänzte Balotelli.