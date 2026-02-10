Getty/GOAL
Karim Benzema soll Cristiano Ronaldo mit einem Witz über den saudischen Titel provoziert haben, nachdem er seinen Wechsel zu Al-Hilal besiegelt hatte.
Ronaldo-Treffer: Warum CR7 nicht für Al-Nassr gespielt hat
CR7 hatte gehofft, dass Al-Nassr weitere Transfers tätigen würde, sobald ein weiterer Transfermarkt geöffnet wäre, um die Chancen auf den ersten nationalen Titel während seiner Zeit im Nahen Osten zu verbessern.
Es kam jedoch zu keinen namhaften Neuverpflichtungen, während die Konkurrenten für mehr Schlagzeilen sorgten. Benzema sorgte für das größte Aufsehen, als er seine Zeit bei Al-Ittihad beendete. Der ehemalige Stürmer von Real Madrid hatte sich 2023 dem Verein angeschlossen – nur wenige Monate, nachdem Ronaldo einen ähnlichen Karriereweg eingeschlagen hatte.
- Getty/GOAL
Benzema machte nach seinem Wechsel zu Al-Hilal einen Witz über den Titel.
Benzema ist begeistert von seinem Start ins Jahr 2026, denn er feierte ein Traumdebüt bei Al-Hilal. Bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Arbeitgeber erzielte er einen Hattrick. Zu diesem Zeitpunkt hatte Ronaldo sich bereits aus dem Kader von Al-Nassr zurückgezogen.
Der portugiesische GOAT hat zwei Spiele pausiert, und unter anderem The Telegraph berichtete, dass der fünffache Gewinner des Goldenen Balls „verärgert über die zurückhaltenden Transfers von Al-Nassr im Januar“ sei. Diese Haltung wurde eingenommen, obwohl Al-Nassr während seiner Zeit in Riad mehr als 400 Millionen Euro (348 Millionen Pfund/476 Millionen Dollar) ausgegeben hat.
Der ehemalige Stürmer von Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin hat außerdem den lukrativsten Vertrag im Weltfußball, der ihm Berichten zufolge fast 500.000 £ pro Tag einbringt. All das reicht jedoch nicht aus, um CR7 bei Laune zu halten.
The Telegraph behauptet, dass Ronaldos Stimmung durch einen scherzhaften Austausch mit seinem ehemaligen Kollegen Benzema aus dem Santiago Bernabeu getrübt wurde. Er soll „sich seinen Vertrag bei Al-Ittihad angesehen und geglaubt haben, dass er etwas mehr verdienen könnte“.
Nachdem er bei Al-Hilal eine Gehaltserhöhung erhalten hatte, „schickte der Franzose Ronaldo eine SMS und bemerkte scherzhaft, dass er nicht nur eine Gehaltserhöhung bekommen habe, sondern auch wieder den Titel gewinnen werde“. Diese Stichelei dürfte im Hause Ronaldo nicht gut angekommen sein, da der 41-jährige Evergreen deutlich gemacht hat, dass er entschlossen ist, 2025/26 den saudischen Meistertitel zu holen.
Ronaldo-Ausstiegsklausel: Rückkehr nach Europa oder Wechsel in die MLS?
Ronaldo könnte seinen Wunsch noch erfüllen, aber es werden ernsthafte Fragen zu seiner Zukunft gestellt. Im Sommer könnte er sich einer neuen Herausforderung stellen, da ein Vertrag bis 2027 im Nahen Osten gekündigt wurde.
Es gibt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro (44 Millionen Pfund/60 Millionen Dollar), die im nächsten Transferfenster geltend gemacht werden kann. Die Zeitung „The Telegraph“ behauptet, dass „darauf verzichtet würde, um einen Zusammenbruch von Ronaldo zu vermeiden“. Weiter heißt es, dass „ein ablösefreier Transfer für Saudi-Arabien vorzuziehen wäre“.
Es gibt Spekulationen über eine Rückkehr nach Europa für CR7, der Ende 2022 seine Verbindung zu den Premier-League-Giganten in Old Trafford beendete, als sein Vertrag gekündigt wurde. Auch ein Wechsel zu seinem ewigen Rivalen Lionel Messi in die MLS wurde ins Gespräch gebracht.
The Telegraph behauptet, dass CR7 sein Ziel von 1.000 Karrieretoren in den Vereinigten Staaten fortsetzen könnte, „einem Land, in dem seine Freundschaft mit US-Präsident Donald Trump Ronaldo zu einem willkommenen ausländischen Arbeitnehmer macht“. Sie fügen hinzu, dass es „Raum für etwas viel Interessanteres gibt, als das 1.000. Tor gegen einen Fußballverein zu schießen, der seit weniger Jahren spielt als Ronaldo“.
- Getty
Ronaldo schreibt die letzten Kapitel einer bemerkenswerten Karriere
Unabhängig davon, wo er letztendlich landen wird, bleiben ihm nicht mehr viele Jahre in seiner bemerkenswerten Karriere als Spieler. Ronaldo hat erklärt, dass die Weltmeisterschaft in diesem Sommer seine letzte sein wird, obwohl viele davon ausgehen, dass er noch ein weiteres großes internationales Turnier bestreiten wird – schließlich hat er bereits 226 Länderspiele bestritten und 143 Tore für sein Land erzielt.
Er hat den Wunsch geäußert, nach dem Aufhängen seiner rekordverdächtigen Fußballschuhe eher in den Besitz von Vereinen zu wechseln als sich im Management zu versuchen. Ronaldo hofft, bis dahin einen Titel in der saudischen Pro League gewonnen zu haben – damit er Benzema eins auswischen kann.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung