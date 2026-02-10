Karim Benzema soll Cristiano Ronaldo mit einem Witz über den saudischen Titel provoziert haben, nachdem er seinen Wechsel zu Al-Hilal besiegelt hatte.

Benzema ist begeistert von seinem Start ins Jahr 2026, denn er feierte ein Traumdebüt bei Al-Hilal. Bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Arbeitgeber erzielte er einen Hattrick. Zu diesem Zeitpunkt hatte Ronaldo sich bereits aus dem Kader von Al-Nassr zurückgezogen.

Der portugiesische GOAT hat zwei Spiele pausiert, und unter anderem The Telegraph berichtete, dass der fünffache Gewinner des Goldenen Balls „verärgert über die zurückhaltenden Transfers von Al-Nassr im Januar“ sei. Diese Haltung wurde eingenommen, obwohl Al-Nassr während seiner Zeit in Riad mehr als 400 Millionen Euro (348 Millionen Pfund/476 Millionen Dollar) ausgegeben hat.

Der ehemalige Stürmer von Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin hat außerdem den lukrativsten Vertrag im Weltfußball, der ihm Berichten zufolge fast 500.000 £ pro Tag einbringt. All das reicht jedoch nicht aus, um CR7 bei Laune zu halten.

The Telegraph behauptet, dass Ronaldos Stimmung durch einen scherzhaften Austausch mit seinem ehemaligen Kollegen Benzema aus dem Santiago Bernabeu getrübt wurde. Er soll „sich seinen Vertrag bei Al-Ittihad angesehen und geglaubt haben, dass er etwas mehr verdienen könnte“.

Nachdem er bei Al-Hilal eine Gehaltserhöhung erhalten hatte, „schickte der Franzose Ronaldo eine SMS und bemerkte scherzhaft, dass er nicht nur eine Gehaltserhöhung bekommen habe, sondern auch wieder den Titel gewinnen werde“. Diese Stichelei dürfte im Hause Ronaldo nicht gut angekommen sein, da der 41-jährige Evergreen deutlich gemacht hat, dass er entschlossen ist, 2025/26 den saudischen Meistertitel zu holen.