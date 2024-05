Am Sonntagnachmittag verabschiedet sich Jürgen Klopp nach über acht Jahren vom FC Liverpool. Er weiß schon, wie es dann weitergeht.

Ein feierlicher Abschied in Liverpool, das Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund - und dann endlich ein ausgedehnter Urlaub und die EM auf dem Sofa. Jürgen Klopp hat für den Start in sein neues Leben nach intensiven neun Jahren als Teammanager des FC Liverpool klare Pläne. "Ich kann das Leben kaum erwarten, das Leben nach der Karriere. Jetzt wollen wir mal sehen, was das für mich heißt", sagte Klopp in einem Abschiedsinterview auf der Klub-Homepage.