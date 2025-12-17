Kamerun versinkt vor dem Afrika-Cup im Chaos! Heftige Anschuldigungen gegen "narzisstischen" Samuel Eto'o

Der belgische Trainer-Veteran Brys wurde 2024 vom mächtigen Sportministerium zum Nationaltrainer bestellt, nun aber vom seitdem erstarkten Verbandspräsidenten Eto'o entlassen. Weil das Ministerium zu diesem Schritt zunächst schwieg, akzeptierte Brys die Trennung nicht und sah sich weiterhin in Amt und Würden.

Die Folge: Brys und Pagou beriefen verschiedene Kader für den Afrika-Cup - mit pikanten Unterschieden. Die von Brys nominierten Stars Andre Onana (einst Manchester United, jetzt Trabzonspor), Vincent Aboubakar (einst FC Porto, jetzt Neftchi Baku) und Eric Maxim Choupo-Moting (einst FC Bayern, jetzt New York Red Bulls) fehlen allesamt in Pagous Aufgebot.

Unterdessen attackierte Brys im belgischen Fernsehen Eto'o. "Er wollte mich von Anfang an loswerden. Von der ersten Minute an hat er mich beleidigt. Ich war ihm einfach zu stark", sagte Brys. Eto'o "ist narzisstisch" und "hält sich für den Besten." Laut Brys hätte Eto'o dem bis dato unerfahrenen Kameruner Pagou auch dessen Aufgebot diktiert. "Natürlich war er derjenige, der diese Auswahl getroffen hat. Aber wie kann man ohne einen Weltklasse-Torwart wie Onana in diese Spiele gehen? Oder ohne Aboubakar?"

Zumindest zum Verzicht auf Aboubakar kursierte schnell eine wilde Theorie. Der 33-jährige Stürmer sei übergangen worden, weil er Eto'o (44) demnächst als Rekordtorschütze Kameruns ablösen könnte - was der ehemalige Barca-Stürmer unbedingt verhindern wolle. Eto'o erzielte einst 56 Treffer, Aboubakar hält auf Platz zwei aktuell bei deren 45.