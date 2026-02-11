Kai Havertz erleidet eine weitere Verletzung, während die Alptraumsaison des Stürmers von Arsenal aufgrund von Fitnessproblemen weitergeht.

Havertz beendete die Saison 2024/25 mit einer Oberschenkelverletzung, die ihn für die letzten drei Monate der Saison außer Gefecht setzte. Nur eine Woche nach Beginn der Saison 2025/26 zog er sich dann eine Knieverletzung zu und verbrachte die folgenden viereinhalb Monate auf der Behandlungsliege, bevor er in der ersten Januarhälfte sein Comeback feierte.

Obwohl Mikel Arteta betont hat, dass Havertz nach einer so langen Auszeit langsam wieder herangeführt werden muss, hat der Deutsche nun mit einem neuen Problem zu kämpfen.