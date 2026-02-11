AFP
Kai Havertz erleidet eine weitere Verletzung, während die Alptraumsaison des Stürmers von Arsenal aufgrund von Fitnessproblemen weitergeht.
- AFP
Havertz' bisherige Saison mit Unterbrechungen
Havertz beendete die Saison 2024/25 mit einer Oberschenkelverletzung, die ihn für die letzten drei Monate der Saison außer Gefecht setzte. Nur eine Woche nach Beginn der Saison 2025/26 zog er sich dann eine Knieverletzung zu und verbrachte die folgenden viereinhalb Monate auf der Behandlungsliege, bevor er in der ersten Januarhälfte sein Comeback feierte.
Obwohl Mikel Arteta betont hat, dass Havertz nach einer so langen Auszeit langsam wieder herangeführt werden muss, hat der Deutsche nun mit einem neuen Problem zu kämpfen.
Weitere Spiele, die Havertz verpassen wird
Laut The Athletic hat sich Havertz eine „Muskelverletzung“ zugezogen. Es wird nicht näher angegeben, ob er sich diese im Training oder beim 3:0-Sieg gegen Sunderland am Wochenende zugezogen hat.
Havertz wird nun wahrscheinlich die Spiele von Arsenal gegen Brentford am kommenden Donnerstag, gegen Wigan Athletic im FA Cup am Sonntag, gegen die Wolves am kommenden Mittwoch und dann das Nord-London-Derby bei den Spurs am kommenden Sonntag verpassen.
- Getty Images Sport
Artetas Verletzungsupdate vor der Reise nach Brentford
Arteta nannte Havertz nicht unter den potenziellen Ausfällen vor der Reise nach Brentford, wurde jedoch nur konkret zu Bukayo Saka, Martin Odegaard, Leandro Trossard und Max Dowman befragt.
Er sagte: „Max ist immer noch nicht einsatzfähig. Bei den anderen werden wir mit dem medizinischen Team sehen.“
Der Arsenal-Trainer wurde auch zu Mikel Merino befragt, der sich kürzlich einer Fußoperation unterzogen hatte. Er fügte hinzu: „Die Ärzte waren mit dem Verlauf sehr zufrieden. Wir sprechen hier von Monaten, ob es nun drei, vier oder fünf sind, weiß ich nicht.“
Was kommt als Nächstes für Havertz?
Havertz hat in dieser Saison in allen Wettbewerben nur sieben Einsätze für Arsenal absolviert, dabei zwei Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben, darunter insbesondere den Siegtreffer gegen seinen ehemaligen Verein Chelsea im Rückspiel des Carabao-Cup-Halbfinales letzte Woche. Er steht vor einem Wettlauf gegen die Zeit, um vor dem Ende der Saison der Gunners sowie vor der Weltmeisterschaft in Deutschland seine Fitness aufzubauen.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung