Juventus Turin wird nach der Liga-Blamage gegen Atalanta Bergamo von der heimischen Presse zerrissen.

Schon lange vor dem Schlusspfiff kehrten die Fans Juventus Turin in Scharen den Rücken und stürmten wütend aus dem Stadion, am Tag nach dem historischen 0:4-Debakel gegen Atalanta Bergamo ließen die italienischen Medien kein gutes Haar an der Alten Dame. "Auf dem Grill" titelte etwa Tuttosport in großen Buchstaben über dem Foto von Trainer Thiago Motta.