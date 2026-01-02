Julian Nagelsmann beachtete ihn zuletzt nicht mehr: BVB gibt deutschen Nationalspieler ab

Der Routinier hatte zuletzt nicht mehr zu den Stammkräften im Team von Trainer Niko Kovac gehört. Für die Nationalmannschaft war Groß bei den beiden vergangenen Lehrgängen nicht nominiert worden. In Brighton dürfte er auf Spielpraxis im Hinblick auf die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko hoffen.

"Er ist nun mit dem Wunsch einer Veränderung an uns herangetreten, durch die er sich mehr Spielzeit als bisher in dieser Saison erhofft", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über den Wechsel. "Ich schätze ihn als Spieler sehr", hatte zuvor bereits sein neuer Teammanager Fabian Hürzeler über Groß gesagt.

Über die Höhe der Ablösesumme äußerten sich die Vereine nicht. Es steht eine Summe von bis zu drei Millionen Euro inklusive Boni im Raum. Groß war im Sommer 2024 für sieben Millionen Euro nach Dortmund gekommen.