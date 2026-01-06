Jugendlichen geohrfeigt! Bundesliga-Profi sorgt bei Hallenturnier für einen Skandal

Wie der kicker berichtet, habe der 29-Jährige Ende des Vorjahres bei einem Hallenturnier in seiner slowakischen Heimat einen Jugendlichen geschlagen. Von der Ohrfeige kursieren Videos im Internet.

Sein Klub reagierte gegenüber dem kicker: "Der Vorfall ist uns bekannt. Es gab dazu ein Gespräch mit Denis. Er hat sich aufrichtig für sein Verhalten entschuldigt. Alles weitere bleibt intern." Wie das Fachmagazin schrieb, befasse sich derweil die Disziplinarkommission des slowakischen Fußballverbandes mit dem Fall.