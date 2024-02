DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig wurde auf ein mögliches Engagement Jürgen Klopp angesprochen und ließ alle Optionen auf.

WAS IST PASSIERT? Andreas Rettig überlegte. Lange. Dann versuchte er abzulenken. Und dann antwortete der DFB-Geschäftsführer doch noch. Wenn Jürgen Klopp sein Interesse am Job des Bundestrainers äußern würde, was würde der DFB dann tun, lautete die Frage an Rettig im ZDF-Sportstudio - und der Funktionär, der gern von sich behauptet, nicht für den "diplomatischen Dienst" zu taugen, erklärte mit äußerster Vorsicht: "Dann müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen."