Der Trainer des FC Liverpool suchte nach Erklärungen für die schwache Ausbeute in den vergangenen Partien.

Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich zur Tor-Flaute seiner Stürmer Mohamed Salah und Darwin Núñez geäußert. Der Ägypter traf in seinen letzten sieben Spielen nur zweimal, der Uruguayer blieb in seinen vergangenen sechs Einsätzen ohne Treffer. Auch am Mittwoch beim 0:2 gegen den FC Everton trafen beide nicht.