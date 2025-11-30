Joshua Zirkzee wendet ein bitteres Jubiläum gerade noch so ab! Tor von Ex-Bayern-Stürmer bringt Manchester United bei wichtigem Auswärtssieg zurück

United überflügelte Palace in der Tabelle und hielt Anschluss an die Spitzenplätze. Für die Gastgeber war es die erste Heimniederlage nach zuvor zwölf Partien ohne Pleite.

Der frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta brachte die Mannschaft von Teammanager Oliver Glasner per Foulelfmeter in Führung (36.) - im zweiten Versuch. Sein erster Treffer vom Punkt wurde nach VAR-Eingriff zurückgenommen, weil Mateta den Ball gegen sein Standbein und von dort ins Tor geschossen hatte. Bei einer Doppelberührung durch den Schützen sieht die Regel inzwischen eine Wiederholung des Strafstoßes vor.