United befindet sich in der Dauerkrise, Mourinho ist seit Januar ohne Klub. Der Portugiese wäre bereit für ein Comeback.

Nach dem 0:4-Debakel bei Crystal Palace am Montag ist klar: Manchester United wird die schlechteste Punktausbeute seiner Premier-League-Zugehörigkeit einfahren. Außerdem bangt der englische Rekordmeister mehr denn je um einen Platz in einem internationalen Wettbewerb und die Kritik an Trainer Erik ten Hag ebbt nicht ab. Mit José Mourinho steht angeblich ein alter Bekannter parat, um im Old Trafford zu übernehmen.

Article continues below