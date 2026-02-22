Jose Mourinho wird zu Vincent Kompanys Kritik befragt - Benficas Pressesprecher grätscht dazwischen

Mourinhos Einlassungen wurden anschließend scharf kritisiert und als Legitimation für Rassismus gewertet. Unter anderem von Bayern-Trainer Kompany. Der Belgier sagte während eines bemerkenswerten Monologs während seiner Pressekonferenz am Freitag: "Eine Führungsperson wie Jose Mourinho benutzt Vinicius‘ Art des Jubelns, um dessen Charakter zu attackieren. Um zu diskreditieren, was Vinicius in diesem Moment macht. Für mich ist das ein großer Fehler, was Führungsqualität angeht. Und das ist etwas, das wir nicht akzeptieren sollten, da bin ich ganz klar."

Insbesondere störte Kompany auch, dass Mourinho Benfica-Legende Eusebio, der von 1960 bis 1975 für den Verein gespielt hatte, in seine Rechtfertigungen einbezog. "Weiß er, was dunkelhäutige Spieler in den 1960er Jahren durchmachen mussten? War er bei jedem Auswärtsspiel von Eusebio dabei? Weil mein Vater ebenfalls ein dunkelhäutiger Mann aus den 1960er Jahren ist, weiß ich, dass es zu jener Zeit wahrscheinlich ihre einzige Option war, ruhig zu sein. Nichts zu sagen, drüber zu stehen und zehnmal besser zu sein als andere, um ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Das war wahrscheinlich Eusebios Leben. Seinen Namen heute zu benutzen, um eine Situation zu bewerten, die Vini Jr. erlebt hat ...", zeigte sich Kompany fassungslos über Mourinhos Verhalten.