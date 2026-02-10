Jose Mourinho wird voraussichtlich nach der Weltmeisterschaft 2026 das Amt des portugiesischen Nationaltrainers übernehmen.

Mourinho äußerte seinen Wunsch, im Januar letzten Jahres ins internationale Management zu wechseln, als er noch bei Fenerbahçe in der Türkei tätig war. „Ich möchte eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft spielen und ein Land um eine Mannschaft vereinen, wie ich es bereits viele Male mit Vereinen getan habe“, sagte er in einem Interview mit Corriere Dello Sport. „Ich möchte das für den Fußball und das, was dieser Sport repräsentiert, tun. Es wird unglaublich sein.“

Im August stellte er in Bezug auf Gerüchte um Brasilien klar, dass er zunächst den Posten in Portugal im Auge habe, und erklärte gegenüber Sporty Net: „Mein Ziel in Bezug auf Länderspiele ist es, mit der portugiesischen Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Ich habe nie daran gedacht, die brasilianische Nationalmannschaft zu trainieren. Meine erste Erfahrung muss mit Portugal sein, und dann müssen die Leute verstehen, dass ich ein Profi bin und dass ich andere Mannschaften trainieren kann, aber immer Mannschaften, zu denen ich eine Verbindung habe. Brasilien natürlich wegen der historischen Beziehung zwischen unseren Ländern, England, weil es meine Heimat ist, Italien, weil ich dort mehrere Jahre gearbeitet habe, aber meine erste Erfahrung mit der Nationalmannschaft muss meine eigene sein.“