Jose Mourinho wird voraussichtlich nach der Weltmeisterschaft 2026 das Amt des portugiesischen Nationaltrainers übernehmen.
Mourinho verlässt Benfica im Sommer?
Mourinho kehrte im September für eine zweite Amtszeit zu Benfica zurück, nachdem er einen Zweijahresvertrag mit dem portugiesischen Spitzenklub abgeschlossen hatte. ESPN behauptet jedoch, dass der FPF wahrscheinlich versuchen wird, den 63-Jährigen nach dem Weggang von Martinez für den Spitzenposten zu gewinnen.
Der Bericht weist auch darauf hin, dass Ruben Amorim, der kürzlich als Trainer von Manchester United entlassen wurde, der naheliegendste Nachfolger für Mourinho bei Benfica wäre, da er neun Jahre als Spieler bei dem Verein verbracht hat und nach einer erfolgreichen Zeit bei Sporting CP in seiner Heimat immer noch ein angesehener Trainer ist.
„Ich möchte ein Land um eine Mannschaft vereinen.“
Mourinho äußerte seinen Wunsch, im Januar letzten Jahres ins internationale Management zu wechseln, als er noch bei Fenerbahçe in der Türkei tätig war. „Ich möchte eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft spielen und ein Land um eine Mannschaft vereinen, wie ich es bereits viele Male mit Vereinen getan habe“, sagte er in einem Interview mit Corriere Dello Sport. „Ich möchte das für den Fußball und das, was dieser Sport repräsentiert, tun. Es wird unglaublich sein.“
Im August stellte er in Bezug auf Gerüchte um Brasilien klar, dass er zunächst den Posten in Portugal im Auge habe, und erklärte gegenüber Sporty Net: „Mein Ziel in Bezug auf Länderspiele ist es, mit der portugiesischen Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Ich habe nie daran gedacht, die brasilianische Nationalmannschaft zu trainieren. Meine erste Erfahrung muss mit Portugal sein, und dann müssen die Leute verstehen, dass ich ein Profi bin und dass ich andere Mannschaften trainieren kann, aber immer Mannschaften, zu denen ich eine Verbindung habe. Brasilien natürlich wegen der historischen Beziehung zwischen unseren Ländern, England, weil es meine Heimat ist, Italien, weil ich dort mehrere Jahre gearbeitet habe, aber meine erste Erfahrung mit der Nationalmannschaft muss meine eigene sein.“
Gemischte Ergebnisse bei Benfica
Seit der Rückkehr von Mourinho hat Benfica eine durchwachsene Saison hinter sich: Der Verein schied aus beiden nationalen Pokalwettbewerben aus und liegt nun sieben Punkte hinter dem Tabellenführer der Liga Portugal, dem FC Porto, was zu einer angespannten Konfrontation mit den Fans auf dem Trainingsgelände führte. Allerdings gelang Mourinho ein Wunder in der Champions League, als Benfica sich nach einem 4:2-Sieg gegen seinen ehemaligen Verein Real Madrid in der letzten Runde der Gruppenphase einen Platz in den Playoffs sicherte, wobei Torhüter Anatoliy Trubin in der achten Minute der Nachspielzeit mit einem dramatischen Tor den Sieg sicherte.
Mourinho reagiert auf Gerüchte um Real Madrid
Mourinho wurde auch mit einer Rückkehr zu Real Madrid in Verbindung gebracht, wo derzeit Alvaro Arbeloa die erste Mannschaft trainiert. Es wurde behauptet, dass es das „ultimative Ziel” von Clubpräsident Florentino Perez sei, sich wieder mit dem portugiesischen Taktiker zu vereinen. Mourinho wies diese Möglichkeit jedoch in einem Interview mit Sport TV im letzten Monat zurück: „Verlassen Sie sich nicht auf mich, wenn es um Seifenopern geht. Es gibt gute Seifenopern, aber sie sind sehr lang; wenn man ein oder zwei Folgen verpasst, verliert man den Überblick. Rechnen Sie nicht mit mir, denn ich schaue keine Seifenopern.”
Es wird jedoch bald zu einem weiteren Aufeinandertreffen zwischen Real und Mourinho kommen, da Benfica in der Champions-League-Qualifikation auf den spanischen Spitzenklub trifft. Das Hinspiel dieser Begegnung findet am 17. Februar in Lissabon statt, doch zuvor muss Benfica am Freitag in der Liga Portugal bei Santa Clara antreten.
