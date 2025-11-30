Jose Mourinho soll ihn sehr schätzen: Wechselt ein Star des FC Bayern im Winter zu Benfica?

Der technisch starke Allrounder kann auf beiden Außenverteidigerpositionen, aber auch im Mittelfeld sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden. Beim 3:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli stand er als "Zehner" in der Startelf und erzielte nach Vorarbeit von Luis Diaz kurz vor der Halbzeitpause den 1:1-Ausgleichstreffer. Nach der Halbzeitpause wechselte er auf die Rechtsverteidiger-Position.

Sollte der Vertrag mit Guerreiro nicht verlängert werden, böte sich im Winter die letzte Möglichkeit, eine Ablösesumme für den 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund verpflichteten Profi zu generieren. Zuletzt hatte es auch Spekulationen über einen Wechsel zum italienischen Rekordmeister Juventus gegeben. FCB-Sportdirektor Christoph Freund stellte dem Routinier unlängst jedoch eine Vertragsverlängerung in Aussicht. "Er ist einfach ein richtig starker Fußballer und wir wissen genau, was wir an ihm haben", sagte Freund Anfang November.