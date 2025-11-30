Raphael Guerreiro hat offenbar Interesse aus Portugal geweckt. Das berichtet die in Lissabon ansässige Sportzeitung A Bola. Demnach erwäge der portugiesische Rekordmeister Benfica eine Verpflichtung des 31-jährigen Linksfußes – und zwar bereits im Januar.
Jose Mourinho soll ihn sehr schätzen: Wechselt ein Star des FC Bayern im Winter zu Benfica?
- AFP
Guerreiro ist "großer Benfica-Fan"
Benfica-Trainer José Mourinho wolle den Tabellendritten der portugiesischen Liga im Winter noch verstärken und schätze den vielseitig einsetzbaren Routinier. Der Vertrag des 65-maligen portugiesischen Nationalspielers, der sich in der Vergangenheit als "großer Benfica-Fan" geoutet hat, läuft am Saisonende aus.
Allerdings erscheint ein Wechsel aus Bayern-Sicht nicht sonderlich realistisch. Guerreiro ist zwar kein unangefochtener Stammspieler, kommt aber auch in dieser Saison regelmäßig zum Einsatz. Bayern-Trainer Vincent Kompany schätzt wie bereits seine Vorgänger Guerreiros Flexibilität.
- Getty Images Sport
Der technisch starke Allrounder kann auf beiden Außenverteidigerpositionen, aber auch im Mittelfeld sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden. Beim 3:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli stand er als "Zehner" in der Startelf und erzielte nach Vorarbeit von Luis Diaz kurz vor der Halbzeitpause den 1:1-Ausgleichstreffer. Nach der Halbzeitpause wechselte er auf die Rechtsverteidiger-Position.
Sollte der Vertrag mit Guerreiro nicht verlängert werden, böte sich im Winter die letzte Möglichkeit, eine Ablösesumme für den 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund verpflichteten Profi zu generieren. Zuletzt hatte es auch Spekulationen über einen Wechsel zum italienischen Rekordmeister Juventus gegeben. FCB-Sportdirektor Christoph Freund stellte dem Routinier unlängst jedoch eine Vertragsverlängerung in Aussicht. "Er ist einfach ein richtig starker Fußballer und wir wissen genau, was wir an ihm haben", sagte Freund Anfang November.
- AFP
Guerreiro hat in seiner Karriere bisher noch nie in Portugal gespielt. Er ist als Sohn eines portugiesischen Vaters und einer französischen Mutter in Frankreich geboren worden.
Vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund 2016 war er für SM Caen und den FC Lorient aktiv.
Leistungsdaten von Raphael Guerreiro beim FC Bayern:
- Spiele: 79
- Tore: 11
- Assists: 8