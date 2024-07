Fenerbahce legte bei Lugano den Grundstein für den Einzug in die nächste Runde. José Mourinho war hinterher dennoch sauer.

Fenerbahces Trainer José Mourinho hat nach dem 4:3-Hinspielsieg beim FC Lugano in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation Kritik an der UEFA geübt. Er äußerte Unverständnis dafür, dass die in Thun ausgetragene Partie am Dienstagabend auf Kunstrasen stattfand.