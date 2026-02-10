Jorge Jesus stellt Al-Nassr-Vorstand Ultimatum wegen Transfer von Cristiano Ronaldo angesichts ungewisser Vertragsverhandlungen

Ronaldo hat das Ende seines Abenteuers in Saudi-Arabien in Aussicht gestellt, wobei der 41-jährige Stürmer angeblich über seine Optionen nachdenkt. Eine Rückkehr nach Europa wurde ins Gespräch gebracht – möglicherweise zu seinem Jugendverein Sporting –, während Fans auf der ganzen Welt gerne sehen würden, dass der Ausnahmespieler mit seinem ewigen Rivalen Lionel Messi beim MLS-Cup-Sieger Inter Miami zusammenspielt.

Bislang ist noch keine Entscheidung über die Zukunft gefallen, was auch Auswirkungen auf Al-Nassr-Cheftrainer Jesus hat. Er soll „die Verlängerung seines Vertrags von der weiteren Anwesenheit seines Landsmanns abhängig gemacht haben”. Die Zeitung Al-Riyadiyah behauptet, dass der Trainer keine neuen Vertragsbedingungen akzeptieren werde, wenn Ronaldo den Verein verlassen darf.

Dieselbe Quelle berichtet weiter, dass „der Trainer seinen Vertrag, der am Ende der laufenden Saison ausläuft, erst dann verhandeln wird, wenn er ein klareres Bild von der Zukunft des portugiesischen Kapitäns hat”.