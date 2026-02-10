Getty/GOAL
Jorge Jesus stellt Al-Nassr-Vorstand Ultimatum wegen Transfer von Cristiano Ronaldo angesichts ungewisser Vertragsverhandlungen
Die Zukunft Jesu ist direkt mit der von Ronaldo verbunden.
Ronaldo hat das Ende seines Abenteuers in Saudi-Arabien in Aussicht gestellt, wobei der 41-jährige Stürmer angeblich über seine Optionen nachdenkt. Eine Rückkehr nach Europa wurde ins Gespräch gebracht – möglicherweise zu seinem Jugendverein Sporting –, während Fans auf der ganzen Welt gerne sehen würden, dass der Ausnahmespieler mit seinem ewigen Rivalen Lionel Messi beim MLS-Cup-Sieger Inter Miami zusammenspielt.
Bislang ist noch keine Entscheidung über die Zukunft gefallen, was auch Auswirkungen auf Al-Nassr-Cheftrainer Jesus hat. Er soll „die Verlängerung seines Vertrags von der weiteren Anwesenheit seines Landsmanns abhängig gemacht haben”. Die Zeitung Al-Riyadiyah behauptet, dass der Trainer keine neuen Vertragsbedingungen akzeptieren werde, wenn Ronaldo den Verein verlassen darf.
Dieselbe Quelle berichtet weiter, dass „der Trainer seinen Vertrag, der am Ende der laufenden Saison ausläuft, erst dann verhandeln wird, wenn er ein klareres Bild von der Zukunft des portugiesischen Kapitäns hat”.
Ronaldo-Treffer: Warum GOAT zwei Spiele von Al-Nassr verpasst hat
Ronaldo hat die letzten beiden Spiele von Al-Nassr ausgelassen, nachdem er seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht hatte, wie die Gelder vom saudischen Staatsfonds (PIF) unter den von ihm kontrollierten Teams verteilt werden. Der Wechsel von Karim Benzema von Al-Ittihad zu Al-Hilal war dann der letzte Strohhalm.
Der fünfmalige Ballon d'Or-Gewinner Ronaldo wollte während der Wintertransferperiode mehr Neuzugänge bei Al-Nassr sehen, da das Team den Titel in der Saudi Pro League anstrebt. Verstärkungen kamen jedoch nicht.
Diese Situation soll auch Jesus verärgert haben, da er „seit Anfang Januar auf den Abschluss von zwei Transfers gewartet hatte, die er angefordert hatte, aber diese Deals sind noch nicht zustande gekommen“.
Al-Riyadiyah behauptet, dass Jesus „unter den gegenwärtigen Umständen, die es schwierig machen, seine technischen Anforderungen zu erfüllen, voraussichtlich seinen Vertrag nicht verlängern wird“. Er übernahm Al-Nassr vor der Saison 2025/26 und hat in seinen 30 Spielen als Trainer 24 Siege eingefahren.
Rückgabetermin: Wann Ronaldo wieder spielen wird
Ronaldo soll seine Streikhaltung nach zahlreichen Schlagzeilen nun lockern und wieder zum Training zurückkehren. Das portugiesische Medienunternehmen A Bola berichtet, dass CR7 für das Spiel gegen Al-Fateh am Samstag vorgesehen ist. Er wird am Mittwoch nicht am Spiel der asiatischen Champions League 2 gegen Arkadag in Turkmenistan teilnehmen.
Seine Weigerung zu spielen wurde von einem ehemaligen Teamkollegen unterstützt. Der ehemalige Mittelfeldspieler von Real Madrid, Toni Kroos, sagte in seinem Podcast: „Die saudische Liga ist ein seltsames Phänomen. Vor der Ankunft von Cristiano Ronaldo hatte noch niemand davon gehört, und jetzt missachten sie den Mann, der sie auf die Weltkarte gebracht hat. Wenn Cristiano morgen geht, wird diese Liga ihren ganzen Reiz verlieren. Ohne Ronaldo würde niemand die saudische Liga sehen.“
Lukrativer Vertrag: Ronaldos Verhalten kritisiert
Andere haben Ronaldos Verhalten jedoch schnell verurteilt. Walid Al-Faraj, ein bekannter Fernsehmoderator und eine der angesehensten Stimmen im saudischen Fußball, sagte über den verärgerten GOAT: „Cristiano Ronaldo muss seinen Platz kennen. Dieses Land heißt Saudi-Arabien, nicht Ronaldos Arabien. Er verwechselt die Rolle eines Botschafters mit der eines Managers.
Er ist eine Enttäuschung. Er ist ein Angestellter, er verdient ein Millionengehalt – mehr als er jemals in Europa verdient hat – und er muss die Liga respektieren, oder er muss gehen.“
Er fuhr fort, über Ronaldos Eskapaden zu sprechen, die viel Kritik hervorgerufen haben: „Stellen Sie sich vor, ein Spieler von Manchester City würde aus Protest gegen die Entscheidungen des Clubbesitzers nicht spielen wollen. Oder ein Spieler von Arsenal würde zwei Spiele ablehnen, weil er mit dem Verlängerungsangebot unzufrieden ist. Es ist unmöglich, dass ein Spieler in der Premier League so etwas wagt.“
Ronaldo hat einen Vertrag, der zu den lukrativsten im Weltfußball zählt und ihm angeblich fast 500.000 Pfund pro Tag einbringt. Dieser läuft bis 2027. Eine Entscheidung über seine langfristige Zukunft könnte nach der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in diesem Sommer fallen, bei der er für Portugal antritt.
