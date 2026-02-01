"Jetzt werden wir nachdenken": Holt der BVB nach Mane-Verletzung noch einen neuen Abwehrspieler?

Das Wintertransferfenster schließt in Deutschland am Montag um 20 Uhr. Entsprechend bliebe dem BVB sehr wenig Zeit, sollte man sich noch um eine Verstärkung für das Abwehrzentrum bemühen wollen.

Die Wahrscheinlichkeit dafür sei "nicht besonders hoch", betonte Kehl. "Hätte sich Filippo nicht verletzt, hätten wir gar nichts mehr gemacht. Jetzt werden wir nachdenken. Ich weiß, wie viele Spiele wir noch haben, wer zurückkommt, wer aber auch verfügbar ist. Von daher überlegen wir uns das und werden eine Entscheidung treffen."

Kehl kündigte an, "ein, zwei Telefonate" führen zu wollen, um die Möglichkeiten zu eruieren, die der Transfermarkt kurz vor seiner Schließung noch her gibt. Kovac betonte hinsichtlich eines möglichen Last-Minute-Neuzugangs derweil: "Es muss Sinn machen und es müsste ja etwas geben, was uns weiterhilft. Stand jetzt bräuchten wir keinen."