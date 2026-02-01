Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl schließt nicht aus, dass sich der BVB nach der Verletzung von Innenverteidiger Filippo Mane noch um einen Last-Minute-Transfer bemüht.
"Jetzt werden wir nachdenken": Holt der BVB nach Mane-Verletzung noch einen neuen Abwehrspieler?
Filippo Mane verletzte sich bei BVB-Sieg am Sonntag
Mane war beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim zur Halbzeitpause ausgewechselt worden. Kurz vor Ende der ersten Hälfte verletzte sich der 20-Jährige bei einem Laufduell mit Gegenspieler Mathias Honsak, hielt sich danach mit schmerzverzerrtem Gesicht den linken hinteren Oberschenkel.
Eine Diagnose steht bis dato noch aus, Kehl befürchtet jedoch einen längeren Ausfall: "Auch wenn wir morgen die Untersuchung abwarten müssen, wird das bestimmt keine Sache von einer Woche", sagte er nach der Partie am Sonntagabend. "Jetzt hoffen wir, dass bei Filippo nicht auch noch eine Sehne betroffen ist. Wenn jemand so zusammensackt, ist es sicher nicht nur eine kleine Muskelverletzung, sondern etwas mehr", gab sich auch Dortmunds Trainer Niko Kovac besorgt.
- getty
Niko Kovac über möglichen Last-Minute-Transfer: "Es muss Sinn machen"
Das Wintertransferfenster schließt in Deutschland am Montag um 20 Uhr. Entsprechend bliebe dem BVB sehr wenig Zeit, sollte man sich noch um eine Verstärkung für das Abwehrzentrum bemühen wollen.
Die Wahrscheinlichkeit dafür sei "nicht besonders hoch", betonte Kehl. "Hätte sich Filippo nicht verletzt, hätten wir gar nichts mehr gemacht. Jetzt werden wir nachdenken. Ich weiß, wie viele Spiele wir noch haben, wer zurückkommt, wer aber auch verfügbar ist. Von daher überlegen wir uns das und werden eine Entscheidung treffen."
Kehl kündigte an, "ein, zwei Telefonate" führen zu wollen, um die Möglichkeiten zu eruieren, die der Transfermarkt kurz vor seiner Schließung noch her gibt. Kovac betonte hinsichtlich eines möglichen Last-Minute-Neuzugangs derweil: "Es muss Sinn machen und es müsste ja etwas geben, was uns weiterhilft. Stand jetzt bräuchten wir keinen."
Stuttgarts Ramon Hendriks soll Thema beim BVB sein
Mane stand zwischenzeitlich schon vor einem Abschied aus Dortmund, nachdem er in der bisherigen Saison lange überhaupt keine Rolle spielte. Nach drei Pflichtspieleinsätzen zu Saisonbeginn spielte Mane lange nur noch in der zweiten Mannschaft - nachdem Aaron Anselmino früher als gedacht zum FC Chelsea zurückkehren musste und mit Waldemar Anton sowie Niklas Süle zwei Innenverteidiger ausfielen, spülte es Mane unter der Woche in der Champions League gegen Inter Mailand (0:2) aber plötzlich wieder in Kovacs Startelf.
Auch gegen Heidenheim durfte der italienische U21-Nationalspieler dann beginnen, die Verletzung kommt für ihn nun zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Manes Vertrag beim BVB läuft noch bis 2028, ein Wechsel soll für ihn vorerst kein Thema sein.
Ist die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers angesichts der schwindenden verbleibenden Zeit momentan unwahrscheinlich, dürfte sich der BVB im Sommer dann vor allem um frisches Blut im Abwehrzentrum bemühen. Einem Bericht des kicker zufolge ist dabei Ramon Hendriks vom Bundesligakonkurrenten VfB Stuttgart ins Blickfeld der Westfalen gerückt. Der 24-Jährige könnte den Kaderplatz von Niklas Süle einnehmen, der Dortmund mit Ablauf seines Vertrages am Saisonende aller Voraussicht nach verlassen wird.
- Getty Images
Die nächsten Spiele des BVB
- VfL Wolfsburg vs. BVB (Bundesliga, 7. Februar)
- BVB vs. 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga, 13. Februar)
- BVB vs. Atalanta Bergamo (Champions League, 17. Februar)
- RB Leipzig vs. BVB (Bundesliga, 21. Februar)