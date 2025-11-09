Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat einer brisanten These von Vereinslegende Philipp Lahm zu Jamal Musiala widersprochen.
"Jetzt soll er unser Team plötzlich nicht mehr verstärken?": Christoph Freund widerspricht wegen Jamal Musiala einer Legende des FC Bayern
- getty
Philipp Lahm hatte gefragt: Braucht der FC Bayern Jamal Musiala überhaupt wieder?
Lahm hatte in seiner Kolumne für die Zeit die Frage gestellt, ob der deutsche Rekordmeister von der Rückkehr des derzeit noch verletzten Musialas überhaupt profitieren würde. "Er ist ein großes Talent, ein Spieler mit eigenem Profil. Wird es gelingen, ihn mit Gewinn einzufügen, oder wird dies die Klarheit der Bayern schwächen", schrieb der 41-Jährige.
Denn: "Eine Mannschaft ist bekanntlich nur erfolgreich, wenn sie mehr ist als die Summe ihrer einzelnen Teile." Die derzeitige Erfolgsserie der Münchner gäbe es schließlich auch ohne den 22-Jährigen: "Ohne dass er daran beteiligt gewesen wäre, und sie spielt exzellent. Im Augenblick ist alles auf Kane ausgerichtet, er dankt es mit Toren."
- IMAGO / Lackovic
FC Bayern: Christoph Freund ist wegen Lahms Aussagen über Jamal Musiala verwundert
Freund wollte davon allerdings überhaupt nichts wissen. "Er wird seinen Platz im Team haben, weil er einfach ein Ausnahmespieler für uns ist", stellte der Österreicher bei Sky klar. Musiala sei "ein Ausnahmespieler, ein Spielentscheider, und er wird eine echte Bereicherung für das Team sein. Im Sommer haben wir noch darüber gesprochen, wie wir ohne Jamal auskommen – und jetzt soll er unser Team plötzlich nicht mehr verstärken?"
Musisla laboriert aktuell noch an einem Wadenbeinbruch, den er sich während der Klub-WM in den USA im Sommer zugezogen hatte. Eine Rückkehr auf den Trainingsplatz ist bereits erfolgt, die Bayern peilen eine Rückkehr im Januar an.
- (C)Getty Images
Jamal Musiala beim FC Bayern: Seine Leistungsdaten
- Saison 2019/20: 1 Spiel (0 Tore, 0 Assists)
- Saison 2020/21: 37 Spiele (7 Tore, 1 Assist)
- Saison 2021/22: 40 Spiele (8 Tore, 6 Assists)
- Saison 2022/23: 47 Spiele (16 Tore, 16 Assists)
- Saison 2023/24: 38 Spiele (12 Tore, 8 Assists)
- Saison 2024/25: 44 Spiele (21 Tore, 8 Assists)
- Insgesamt: 207 Spiele (64 Tore, 39 Assists)