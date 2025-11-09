"Jetzt soll er unser Team plötzlich nicht mehr verstärken?": Christoph Freund widerspricht wegen Jamal Musiala einer Legende des FC Bayern

Lahm hatte in seiner Kolumne für die Zeit die Frage gestellt, ob der deutsche Rekordmeister von der Rückkehr des derzeit noch verletzten Musialas überhaupt profitieren würde. "Er ist ein großes Talent, ein Spieler mit eigenem Profil. Wird es gelingen, ihn mit Gewinn einzufügen, oder wird dies die Klarheit der Bayern schwächen", schrieb der 41-Jährige.

Denn: "Eine Mannschaft ist bekanntlich nur erfolgreich, wenn sie mehr ist als die Summe ihrer einzelnen Teile." Die derzeitige Erfolgsserie der Münchner gäbe es schließlich auch ohne den 22-Jährigen: "Ohne dass er daran beteiligt gewesen wäre, und sie spielt exzellent. Im Augenblick ist alles auf Kane ausgerichtet, er dankt es mit Toren."