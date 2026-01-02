Deutschrap statt Hattrick-Bälle: Harry Kane schaute sich offenbar eine kostspielige Villa in München an, in die kürzlich eine Rap-Legende eingezogen ist. Nach Informationen der Bild-Zeitung dachte der englische Stürmer kurz nach seinem Wechsel zum FC Bayern im Oktober 2023 über einen Einzug in ein Mega-Anwesen im Münchner Nobel-Vorort Grünwald nach, das laut dem Luxusmakler "Sotheby’s International Realty" 32,9 Millionen Euro plus Maklerprovision kostet.
Jetzt hat Bushido zugeschlagen! Harry Kane dachte nach Wechsel zum FC Bayern offenbar über Einzug in 33-Millionen-Euro-Villa in München nach
Kane hätte Luxus-Villa für Mega-Preis gemietet
Allerdings wäre für Kane wohl nur ein Mietverhältnis infrage gekommen. Die monatlichen Kosten hätten sich dem Bericht zufolge auf 80.000 Euro belaufen, was rund einer Millionen Euro im Jahr entsprochen hätte.
Nun hat ein legendärer Rapper aus Deutschland zugeschlagen. Die Rede ist von Bushido, der mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi am Neujahrstag Fotos und Videos ihrer neuen Villa bei Instagram postete. Dabei soll es sich lediglich um den Zweitwohnsitz des derzeit getrennten Paars handeln, das für die sieben gemeinsamen Kinder weiterhin zusammenleben will. Ihr Hauptwohnsitz befindet sich in Dubai.
- AFP
Kane lebte zunächst im Hotel
Die Villa fasst 849 Quadratmeter Wohnfläche, aufgeteilt auf 19 Zimmer. Darunter eine Hauptvilla, ein Gästehaus, Orangerie, Außenpool, 4000 Quadratmeter Parkanlage, vier Stellplätze und jede Menge moderner Schnickschnack.
Kane entschied sich derweil für eine Villa in Baierbrunn, nachdem er zunächst in einem Hotel untergekommen war. Sein Anwesen liegt sechs Kilometer südlich vom Grünwald und ist nur knapp 25 Auto-Minuten vom Trainingsgelände der Bayern entfernt.
Im Grünwald-Umkreis leben übrigens auch Trainer Vincent Kompany, Ex-Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge, Ex-Profi Franck Ribery, Oliver Kahn sowie die aktuellen Stars Alphonso Davies, Michael Olise (als Mieter von Jerome Boateng), Joshua Kimmich und neuerdings auch Dayot Upamecano.
Die Leistungsdaten von Harry Kane seit dem Wechsel zum FC Bayern München
- Spiele: 121
- Tore: 115
- Assists: 29