Jetzt hat Bushido zugeschlagen! Harry Kane dachte nach Wechsel zum FC Bayern offenbar über Einzug in 33-Millionen-Euro-Villa in München nach

Allerdings wäre für Kane wohl nur ein Mietverhältnis infrage gekommen. Die monatlichen Kosten hätten sich dem Bericht zufolge auf 80.000 Euro belaufen, was rund einer Millionen Euro im Jahr entsprochen hätte.

Nun hat ein legendärer Rapper aus Deutschland zugeschlagen. Die Rede ist von Bushido, der mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi am Neujahrstag Fotos und Videos ihrer neuen Villa bei Instagram postete. Dabei soll es sich lediglich um den Zweitwohnsitz des derzeit getrennten Paars handeln, das für die sieben gemeinsamen Kinder weiterhin zusammenleben will. Ihr Hauptwohnsitz befindet sich in Dubai.