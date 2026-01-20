"Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß": BVB-Trainer Niko Kovac wäre fast in Premier League gelandet

Die Londoner suchten damals nach einer neuen sportlichen Führung – und Kovac galt intern offenbar als klare Priorität.

Zu diesem Zeitpunkt arbeitete der Kroate bei der AS Monaco, die er bis ins französische Pokalfinale führte. Tottenham nahm konkret Kontakt auf, doch Kovac lehnte einen Wechsel ab. Der Grund: Er wollte seinen laufenden Vertrag in Monaco aus Prinzip nicht vorzeitig auflösen. Eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als bitter erwies – nur wenige Monate später trennten sich die Monegassen dennoch von ihrem Trainer.

Bei den Spurs hatte man sich zuvor von Jose Mourinho getrennt. Übergangsweise übernahm Ryan Mason, ehe sich Tottenham nach der Kovac-Absage für Nuno Espírito Santo entschied. Der Schritt in die Premier League blieb Kovac damit zunächst verwehrt.

Trotzdem genießt der 54-Jährige in England weiterhin einen ausgezeichneten Ruf. Laut Sky Sport beschäftigen sich mehrere Topklubs mit seiner Situation. Unter anderem soll Manchester United den Dortmunder Trainer auf der Shortlist führen, auch wurde der Name Kovac zuletzt bei Chelsea intern diskutiert.