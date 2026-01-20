Nach Informationen von Sky Sport hätte die Trainerkarriere von Niko Kovac beinahe einen völlig anderen Verlauf genommen. Vor rund viereinhalb Jahren stand der heutige Coach von Borussia Dortmund ganz oben auf der Wunschliste von Tottenham Hotspur.
"Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß": BVB-Trainer Niko Kovac wäre fast in Premier League gelandet
Die Londoner suchten damals nach einer neuen sportlichen Führung – und Kovac galt intern offenbar als klare Priorität.
Zu diesem Zeitpunkt arbeitete der Kroate bei der AS Monaco, die er bis ins französische Pokalfinale führte. Tottenham nahm konkret Kontakt auf, doch Kovac lehnte einen Wechsel ab. Der Grund: Er wollte seinen laufenden Vertrag in Monaco aus Prinzip nicht vorzeitig auflösen. Eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als bitter erwies – nur wenige Monate später trennten sich die Monegassen dennoch von ihrem Trainer.
Bei den Spurs hatte man sich zuvor von Jose Mourinho getrennt. Übergangsweise übernahm Ryan Mason, ehe sich Tottenham nach der Kovac-Absage für Nuno Espírito Santo entschied. Der Schritt in die Premier League blieb Kovac damit zunächst verwehrt.
Trotzdem genießt der 54-Jährige in England weiterhin einen ausgezeichneten Ruf. Laut Sky Sport beschäftigen sich mehrere Topklubs mit seiner Situation. Unter anderem soll Manchester United den Dortmunder Trainer auf der Shortlist führen, auch wurde der Name Kovac zuletzt bei Chelsea intern diskutiert.
Niko Kovac beim BVB mit Vertrag bis 2027
Aktuell ist ein Abschied aus Dortmund jedoch kein Thema. Kovac steht beim BVB noch bis 2027 unter Vertrag und hat seit seinem Amtsantritt im Februar 2025 sportlich überzeugt. Die Mannschaft spielt oben in der Bundesliga mit und ist auch in der Champions League auf Kurs.
Vor dem Champions-League-Duell bei - ausgerechnet - Tottenham wollte Kovac die Vergangenheit bewusst ausklammern. Auf Nachfrage von Sky Sport sagte er wörtlich: "Ganz ehrlich, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Wir haben morgen ein Champions-League-Spiel, da kann ich nicht über die Vergangenheit oder die Zukunft reden. Ich bin hier, wo ich bin, und ich bin total glücklich. Morgen haben wir ein wichtiges Spiel und wir wollen etwas Gescheites "hinzimmern". Wenn wir hier drei Punkte entführen, sieht die Welt gut aus. Wir können das gerne am Ende der Saison besprechen, was damals war."
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 20. Januar, 21 Uhr: Tottenham Hotspur - BVB (Champions League)
- 24. Januar, 18.30 Uhr: Union Berlin - BVB (Bundesliga)
- 28. Januar, 21 Uhr: BVB - Inter Mailand (Champions League)