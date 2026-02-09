Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat nach dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim (5:1) am Sonntag seinen Verzicht auf Min-Jae Kim erklärt. Der Südkoreaner stand überraschend nicht im Kader der Münchner.
"Jemanden zu streichen, bedeutet nichts": FC Bayerns Trainer Vincent Kompany erklärt Verzicht auf Abwehrspieler
- Getty Images
Vincent Kompany: "Geht darum, professionell zu sein"
"Weil wir in der Champions League gut abgeschnitten haben, werden wir im Februar weniger Spiele haben, sodass wir weniger Änderungen vornehmen müssen. Im März geht es dann wieder mit Vollgas weiter. Jetzt geht es darum, professionell zu sein und unsere Spiele zu gewinnen", erklärte der Trainer des FC Bayern München auf der abschließenden Pressekonferenz.
- AFP
Vincent Kompany kündigt weitere Härtefälle an
Er garantierte, dass sich im kommenden Monat wieder jeder einbezogen fühlen werde. "Min-Jae hat das letzte Spiel begonnen. Jemanden aus dem Kader zu streichen, bedeutet nichts, es ist nur eine Entscheidung, die man treffen muss – es wird weitere geben. Heute war es Min-Jae. Am Mittwoch werden Sie mich nach jemand anderem fragen. Am Samstag müssen Sie das nicht, weil Michael (Michael Olise; Anm. d. Red.) gesperrt ist", so Kompany weiter.
- getty
Verzicht auf Min-Jae Kim? "Das ist schon hart für ihn"
Der FCB-Coach hatte im Topspiel gegen die TSG überraschend auf den Südkoreaner verzichtet. Stattdessen stand neben den beiden Startelf-Spielern Dayot Upamecano und Jonathan Tah mit Hiroki Ito lediglich ein weiterer klassischer Innenverteidiger im Kader.
"Man sieht daran, wie viele Möglichkeiten Vincent Kompany hat", hob DAZN-Experte Michael Ballack während des Spiels die enorme Qualität des Bayern-Kaders hervor. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wunderte sich dann etwas über Kims Ausbootung: "Keinen klassischen dritten Innenverteidiger dabei zu haben … Vor allem hat es Min-Jae ja gut gemacht in den letzten Wochen. Das ist dann schon hart für ihn."
Kim ist bei Bayern normalerweise Innenverteidiger Nummer drei hinter Tah und Upamecano. Aus Rotationsgründen durfte der 29-Jährige zuletzt auch immer wieder von Beginn an ran und machte seine Sache dabei ordentlich. Insgesamt kam Kim diese Saison bisher auf 22 Einsätze.
Die Zahlen von Min-Jae Kim in der Saison 25/26:
- Spiele: 22
- Spielminuten: 1097
- Tore: 1
- Assists: 1