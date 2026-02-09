"Jemanden zu streichen, bedeutet nichts": FC Bayerns Trainer Vincent Kompany erklärt Verzicht auf Abwehrspieler

Der FCB-Coach hatte im Topspiel gegen die TSG überraschend auf den Südkoreaner verzichtet. Stattdessen stand neben den beiden Startelf-Spielern Dayot Upamecano und Jonathan Tah mit Hiroki Ito lediglich ein weiterer klassischer Innenverteidiger im Kader.

"Man sieht daran, wie viele Möglichkeiten Vincent Kompany hat", hob DAZN-Experte Michael Ballack während des Spiels die enorme Qualität des Bayern-Kaders hervor. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wunderte sich dann etwas über Kims Ausbootung: "Keinen klassischen dritten Innenverteidiger dabei zu haben … Vor allem hat es Min-Jae ja gut gemacht in den letzten Wochen. Das ist dann schon hart für ihn."