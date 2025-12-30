"Jeder würde ihn gerne haben": Transferflirt zwischen Marc-Andre ter Stegen und möglichem neuen Verein wird heißer

Nach übereinstimmenden Berichten spanischer Medien verhandelt Barca derzeit intensiv mit dem Tabellen-Drittletzten Girona über ein Leihgeschäft bis zum Saisonende. Damit sich ter Stegens Traum, als Nummer eins zur WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer zu reisen, erfüllt, benötigt er dringend Spielpraxis.

Das hatte zuletzt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich gemacht. "Es ist wichtig, dass er spielt", sagte Nagelsmann, "ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende." Aber: "Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt."