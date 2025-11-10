"Jeder, der den Verein verlässt, spielt am Ende gut": Fußball-Legende Ruud Gullit rät Ex-Bayern-Star zu erneutem Transfer

Auch Alejandro Garnacho hat nach seinem Wechsel zu Chelsea zuletzt überzeugt. Möglich ist, dass Zirkzee im Januar-Transferfenster selbst einen Vereinswechsel anstrebt. Der ehemalige Bologna-Stürmer wird dabei mit einer Rückkehr in die italienische Spitzenliga in Verbindung gebracht – unter anderem sollen die AS Rom und die AC Mailand Interesse zeigen.

Gullit ist überzeugt, dass der 24-Jährige außerhalb Manchesters einen Neuanfang wagen sollte. Video Gamer sagte er: "Jeder, der Man United verlässt, spielt am Ende gut. Das Problem ist vielleicht tatsächlich United. Ich würde Zirkzee raten, woanders hinzugehen und mehr zu spielen. Geh zurück nach Italien, wenn du kannst, auf Leihbasis oder wie auch immer. Spiel einfach Fußball. Er ist ein guter Spieler. Aber im Moment ist es bei United schwierig. In den letzten Wochen haben sie etwas zu ihrer Form zurückgefunden, und ich hoffe für United, dass sie so weitermachen. Denn ein gutes Man United ist auch gut für die Premier League."