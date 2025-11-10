Joshua Zirkzee Manchester United 2025-26Getty

"Jeder, der den Verein verlässt, spielt am Ende gut": Fußball-Legende Ruud Gullit rät Ex-Bayern-Star zu erneutem Transfer

Er wechselte 2024 zu United, hat dort jedoch mit Formschwankungen zu kämpfen. Sein Landsmann rät dem Niederländer und Ex-Bayern-Profi nun zu einem Abschied.

Ruud Gullit rät Joshua Zirkzee, Manchester United zu verlassen. Der ehemalige Bayern-Stürmer war im Sommer 2024 ins Old Trafford gewechselt, konnte dort aber seine Top-Form bislang nicht finden. Ihm gab Gullit mit auf den Weg, dass "jeder, der United verlässt, am Ende gut spielt".

Mehrere Ex-Spieler bestätigten dieses Muster: Marcus Rashford verlor unter Trainer Ruben Amorim seinen Stammplatz, fand während seiner Leihe zu Aston Villa zu alter Stärke zurück und wechselte anschließend zum FC Barcelona, wo er erneut aufblüht. Antony wurde nach seinem enttäuschenden Engagement in Manchester bei Real Betis zum Publikumsliebling, und Scott McTominay ist bei der SSC Neapel gut in Form und holte mit dem Klub in der vergangenen Saison den Serie-A-Titel. 

    Warum Ex-Bayern-Star Zirkzee einen Abschied von Man United anstreben sollte

    Auch Alejandro Garnacho hat nach seinem Wechsel zu Chelsea zuletzt überzeugt. Möglich ist, dass Zirkzee im Januar-Transferfenster selbst einen Vereinswechsel anstrebt. Der ehemalige Bologna-Stürmer wird dabei mit einer Rückkehr in die italienische Spitzenliga in Verbindung gebracht – unter anderem sollen die AS Rom und die AC Mailand Interesse zeigen.

    Gullit ist überzeugt, dass der 24-Jährige außerhalb Manchesters einen Neuanfang wagen sollte. Video Gamer sagte er: "Jeder, der Man United verlässt, spielt am Ende gut. Das Problem ist vielleicht tatsächlich United. Ich würde Zirkzee raten, woanders hinzugehen und mehr zu spielen. Geh zurück nach Italien, wenn du kannst, auf Leihbasis oder wie auch immer. Spiel einfach Fußball. Er ist ein guter Spieler. Aber im Moment ist es bei United schwierig. In den letzten Wochen haben sie etwas zu ihrer Form zurückgefunden, und ich hoffe für United, dass sie so weitermachen. Denn ein gutes Man United ist auch gut für die Premier League."

    WM-Teilnahme von Zirkzee gefährdet?

    Zirkzee erzielte in der vergangenen Saison lediglich sieben Tore für Manchester United. Der niederländische Nationalspieler stand in dieser Spielzeit noch in keiner Premier-League-Partie in der Startelf und braucht dringend mehr Einsatzzeit, um seine Chancen auf einen Platz in Ronald Koemans WM-Kader für das Turnier 2026 zu wahren.

  • Die bisherigen Karrierestationen von Joshua Zirkzee

    • 2018 – 2021: FC Bayern München II

    • 2019 – 2022: FC Bayern München

    • 2021: Parma Calcio (Leihe)

    • 2021 – 2022: RSC Anderlecht (Leihe)

    • 2022 – 2024: FC Bologna

    • 2024 – Manchester United

