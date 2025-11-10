"Jeder, der den Verein verlässt, spielt am Ende gut": Fußball-Legende Ruud Gullit rät Ex-Bayern-Star zu erneutem Transfer

Ruud Gullit rät Joshua Zirkzee, Manchester United zu verlassen. Der ehemalige Bayern-Stürmer war im Sommer 2024 ins Old Trafford gewechselt, konnte dort aber seine Top-Form bislang nicht finden. Ihm gab Gullit mit auf den Weg, dass "jeder, der United verlässt, am Ende gut spielt".
Mehrere Ex-Spieler bestätigten dieses Muster: Marcus Rashford verlor unter Trainer Ruben Amorim seinen Stammplatz, fand während seiner Leihe zu Aston Villa zu alter Stärke zurück und wechselte anschließend zum FC Barcelona, wo er erneut aufblüht. Antony wurde nach seinem enttäuschenden Engagement in Manchester bei Real Betis zum Publikumsliebling, und Scott McTominay ist bei der SSC Neapel gut in Form und holte mit dem Klub in der vergangenen Saison den Serie-A-Titel.