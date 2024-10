Die Red Devils mühen sich zu einem Remis in Birmingham. Der erhoffte Befreiungsschlag bleibt dabei erneut aus.

Dimitar Berbatov hat die Leistung seines Ex-Klubs Manchester United bei der Nullnummer in der Premier League bei Aston Villa am Sonntag scharf kritisiert. Den ehemaligen Bundesligaprofi störte vor allem die Tatsache, dass Routinier Johnny Evans anschließend zum Man of the Match gekürt wurde.