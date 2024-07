"Je mehr Hater er hat, desto mehr Schwung gibt ihm das": Ex-Teamkollege glaubt fest an Cristiano Ronaldo

Hilft CR7 Portugal überhaupt noch weiter? Diese Frage stellen sich einige Experten - ein Ex-Teamkollege hat eine klare Meinung.

Pedro Mendes, ehemaliger Teamkollege von Cristiano Ronaldo bei Real Madrid, hat davor gewarnt, den 39-Jährigen vorschnell abzuschreiben.

Nach vier wenig überzeugenden Auftritten für Portugal bei der Europameisterschaft, bei denen er ohne Tor blieb, hatten einige Experten bereits die Ablösung von CR7 in der Startelf gefordert. Außerdem hinterfragten sie, ob Ronaldo überhaupt noch einen Platz im Nationalteam verdiene und ob es nicht langsam an der Zeit wäre, an ein Karriereende zu denken.

Mendes hingegen baut darauf, dass bei Ronaldo noch im Laufe des EM-Turniers der Knoten platzt und er es seinen Kritikern richtig zeigen kann.