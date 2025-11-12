Nach nicht einmal einem Jahr bei seinem Klub Club Leon FC könnte James Rodriguez schon wieder die Flucht ergreifen.
James Rodriguez wohl wieder vor Neuanfang: Ex-Star vom FC Bayern und von Real Madrid vor frühem Aus in Mexiko
James Rodriguez angeblich ab Neujahr vereinslos
Nach Informationen der Senders Caracol Radio stehen die Zeichen bei James derzeit auf Abschied. Trotz einer ordentlichen Saison beim mexikanischen Erstligisten wird der zum 31. Dezember auslaufende Vertrag des 34-Jährigen aller Voraussicht nach nicht verlängert, ab dem 1. Januar stünde er entsprechend Stand jetzt ohne Klub da.
Einen möglichen Ausweg aus dieser Situation bietet die US-amerikanische MLS. Dort zeigt angeblich Orlando City Interesse am Kolumbianer, nach seinem Vertragsende könnten die Floridianer ablösefrei zuschlagen. In der Sendung VBar Caracol Radio hieß es dazu: "Die Möglichkeit, dass James Rodriguez für Orlando City spielt, ist real."
James will unbedingt an der WM 2026 teilnehmen
Bei seinem jetzigen Arbeitgeber Club Leon steuerte James in insgesamt 17 Pflichtspielen drei Tore und drei Assists bei. Für große Aufregung sorgte sein Fehlen Ende September, als er sich bewusst gegen einen Einsatz bei seinem Klub entschied, um das Verletzungsrisiko hinsichtlich einer Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu minimieren.
James hatte sich dem mexikanischen Klub im Januar 2024 angeschlossen. Zuvor war er für Real Madrid, den FC Bayern München, die AS Monaco und den FC Porto aktiv. Spätestens seit seinem Abschied aus Europa mutierte er zum Wandervogel - samt Engagements in Katar und Brasilien.
Derzeit ist James mit der kolumbianischen Nationalmannschaft im Trainingslager in Fort Lauderdale. La Tricolor trifft in den kommenden Tagen in zwei Testspielen auf Neuseeland und Australien.
James Rodriguez: Seine wichtigsten Stationen und Stats
Real Madrid
- 2014 bis 2017 und 2019/20
- 125 Spiele/37 Tore/42 Assists
FC Bayern München
- 2017 bis 2019
- 67/15/20
FC Porto
- 2010 bis 2013
- 108/32/42
dazu: 120 Länderspiele (30 Tore/41 Assists) für Kolumbien