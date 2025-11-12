James Rodriguez wohl wieder vor Neuanfang: Ex-Star vom FC Bayern und von Real Madrid vor frühem Aus in Mexiko

Bei seinem jetzigen Arbeitgeber Club Leon steuerte James in insgesamt 17 Pflichtspielen drei Tore und drei Assists bei. Für große Aufregung sorgte sein Fehlen Ende September, als er sich bewusst gegen einen Einsatz bei seinem Klub entschied, um das Verletzungsrisiko hinsichtlich einer Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu minimieren.

James hatte sich dem mexikanischen Klub im Januar 2024 angeschlossen. Zuvor war er für Real Madrid, den FC Bayern München, die AS Monaco und den FC Porto aktiv. Spätestens seit seinem Abschied aus Europa mutierte er zum Wandervogel - samt Engagements in Katar und Brasilien.

Derzeit ist James mit der kolumbianischen Nationalmannschaft im Trainingslager in Fort Lauderdale. La Tricolor trifft in den kommenden Tagen in zwei Testspielen auf Neuseeland und Australien.