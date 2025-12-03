Jahrelanger Protest der Fans endlich erhört? Neues Heimtrikot des FC Bayern München geleakt

Neben der roten Grundfarbe mit weißen Elementen, die gemäß der Forderung vieler Fans schon lange wieder viel stärker im Fokus sein soll, zieren dunkle Nadelstreifen das Shirt. Dies berichtet Footyheadlines.

Außerdem bleibt das Adidas-Logo weiß und eine fast vergessene Kleinigkeit kehrt zurück: An den Ärmeln und am Kragen sollen goldene Ränder eingearbeitet sein - zuletzt war Gold in der historischen Triple-Saison 2012/13 Teil eines FCB-Trikots. Auch in der Saison 2004/05 schmissen sich die Münchner in goldene Schale, wobei dieses Trikot beinahe vollends Gold war und bis heute sehr umstritten ist.