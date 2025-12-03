Jahrelanger Protest der Fans endlich erhört? Neues Heimtrikot des FC Bayern München geleakt
Wird das neue Bayern-Trikot endlich wieder rot-weiß?
Neben der roten Grundfarbe mit weißen Elementen, die gemäß der Forderung vieler Fans schon lange wieder viel stärker im Fokus sein soll, zieren dunkle Nadelstreifen das Shirt. Dies berichtet Footyheadlines.
Außerdem bleibt das Adidas-Logo weiß und eine fast vergessene Kleinigkeit kehrt zurück: An den Ärmeln und am Kragen sollen goldene Ränder eingearbeitet sein - zuletzt war Gold in der historischen Triple-Saison 2012/13 Teil eines FCB-Trikots. Auch in der Saison 2004/05 schmissen sich die Münchner in goldene Schale, wobei dieses Trikot beinahe vollends Gold war und bis heute sehr umstritten ist.
Bayern-Fans seit Jahren unzufrieden mit den Trikots
Präsentiert werden soll die neue Version des heimischen Shirts im Mai 2026, wenn das letzte Heimspiel der Saison in der Allianz Arena ausgetragen wird. Sollte das Trikot dem Look des Leaks entsprechen, dürften Fans damit mehr als zufrieden sein.
Seit Jahren regt sich lautstarker Protest in der Südkurve, wo die aktive Fanszene der Bayern auch in aller Regelmäßigkeit mit Bannern die Rückkehr zu rot-weißen Heimtrikots fordert. Ein Versuch der Bayern mit Ausrüster adidas scheiterte im Sommer. Das aktuelle Trikot ist zwar in roten und weißen Farben gehalten, sorgte aber aufgrund des fragwürdigen Designs für reichlich Wirbel und Kritik.
FC Bayern München: Die nächsten Spiele
- 3. Dezember vs. Union Berlin (DFB-Pokal)
- 6. Dezember vs. VfB Stuttgart (Bundesliga)
- 9. Dezember vs. Sporting Lissabon (Champions League=