Dank eines 2:1-Siegs gegen Atletico Madrid steht Real Madrid im Finale des spanischen Supercups. Hitzig wurde es rund um Vinicius Junior und Trainer Diego Simeone. Nun heißt es in Spanien, der Brasilianer sei der Urheber für das anschließende Wortgefecht zwischen den beiden gewesen.
"Ja, ja, sie werden einen Elfmeter pfeifen": War Reals Vinicius Junior der Auslöser für den beleidigenden Aussetzer von Diego Simeone?
Informationen der spanischen Zeitung Marca zufolge war der Ursprung des Konflikts eine Szene in der Partie. Atleti-Stürmer Julian Alvarez hatte geschossen, der Ball war vermeintlich an die Hand von Real-Verteidiger Antonio Rüdiger geprallt. Daraufhin gingen Atleticos Ersatzspieler und Trainer-Assistenten auf der Bank aus dem Sattel, sprangen auf und beschwerten sich beim Schiedsrichter.
In diesem Moment soll Vinicius seine persönliche Auseinandersetzung begonnen haben. Der Brasilianer wandte sich mit einer offensichtlich spöttischen Geste an die Bank von Atletico und soll laut des Berichts gesagt haben: "Ja, ja, sie werden einen Elfmeter pfeifen."
Diesen Satz soll wiederum auch Simeone gehört haben. Der Coach habe daraufhin Vinicius aufgefordert, weiterzuspielen und die Bank zu ignorieren. "Keine Sorge, sie pfeifen jetzt einen Elfmeter", soll der Offensivspieler entgegnet haben.
- Getty Images Sport
Privatduell zwischen Vinicius und Simeone
Diese erneute Reaktion von Vinicius soll dann Simeone veranlasst haben, gegen den 25-Jährigen zurück zu stänkern. "Florentino (Perez, Präsident von Real Madrid, Anm.d.Red.) wird dich rausschmeißen. Vergiss das nicht, er wird dich rausschmeißen. Er wird dich rausschmeißen. Merke dir, was ich dir sage", sagte Simeone nach Angaben des spanischen Bezahlsenders MOVISTAR+, der die entsprechende Szene einfing.
Nach der Partie sagte der 55-Jährige dazu: "Ich erinnere mich nicht, ich habe ein schlechtes Gedächtnis." Simeone befand, er habe zu seiner Auseinandersetzung mit dem Brasilianer "nichts zu sagen, denn was auf dem Platz passiert, das bleibt immer auch dort".
Alonso geht Simeone an
Abseits des Spielfelds kam es ebenfalls zu einem Eklat: Bei seiner Auswechslung in der 81. Minute erhielt Vinicius neben Applaus auch Pfiffe von den Rängen. Simeone suchte daraufhin erneut die Konfrontation, deutete mit Gesten an, dass Vinicius doch mal auf die Reaktionen der Zuschauer achten solle. Daraufhin verlor Vinicius die Fassung, ging auf den Coach zu und beschimpfte diesen - die Trainerteams gerieten dabei fast aneinander.
Reals Coach Xabi Alonso ging nach Schlusspfiff Simeone deutlich an: "Ich habe gehört, was er zu Vini gesagt hat und es hat mir nicht gefallen. So etwas darf man nicht sagen. Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten sollte und er hat sie überschritten. Das ist inakzeptabel und ein Verstoß gegen den Fairplay-Gedanken."
- AFP
Vinicius stichelt gegen Simeone
Rund um die lediglich fünfminütige Medienrunde nach Spielende des Halbfinals, in der Simeone auf weitere Provokationen verzichtete, meldete sich Vinicius dann noch einmal zu Wort - zumindest für dieses Kapitel. "Du hast ein weiteres K.o.-Spiel verloren", stichelte er auf Instagram unter einem von Transfer-Experte Fabrizio Romano geteilten Video, das den Clinch bei der Auswechslung zeigt.
Eine Fortsetzung dürfte nicht lange auf sich warten lassen: Am 21. oder 22. März treffen beide Teams in LaLiga erneut im Estadio Santiago Bernabeu aufeinander.
Vinicius Junior: Statistiken und Leistungsdaten bei Real Madrid 2025/26
- LaLiga: 19 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen
- Champions League: 6 Spiele, 2 Vorlagen