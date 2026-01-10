"Ja, ja, sie werden einen Elfmeter pfeifen": War Reals Vinicius Junior der Auslöser für den beleidigenden Aussetzer von Diego Simeone?

Informationen der spanischen Zeitung Marca zufolge war der Ursprung des Konflikts eine Szene in der Partie. Atleti-Stürmer Julian Alvarez hatte geschossen, der Ball war vermeintlich an die Hand von Real-Verteidiger Antonio Rüdiger geprallt. Daraufhin gingen Atleticos Ersatzspieler und Trainer-Assistenten auf der Bank aus dem Sattel, sprangen auf und beschwerten sich beim Schiedsrichter.

In diesem Moment soll Vinicius seine persönliche Auseinandersetzung begonnen haben. Der Brasilianer wandte sich mit einer offensichtlich spöttischen Geste an die Bank von Atletico und soll laut des Berichts gesagt haben: "Ja, ja, sie werden einen Elfmeter pfeifen."

Diesen Satz soll wiederum auch Simeone gehört haben. Der Coach habe daraufhin Vinicius aufgefordert, weiterzuspielen und die Bank zu ignorieren. "Keine Sorge, sie pfeifen jetzt einen Elfmeter", soll der Offensivspieler entgegnet haben.