Italien vs. Albanien heute im Free TV und kostenlos im LIVE STREAM: Wo läuft die EM live?

Titelverteidiger Italien trifft im ersten Gruppenspiel bei der EM auf Albanien. Bei uns erfahrt Ihr, wo das Spiel im Free-TV und LIVE STREAM läuft.

Einen Tag nach dem Eröffnungsspiel steigt auch der Titelverteidiger Italien in das Spielgeschehen bei der EM in Deutschland ein. Die Squadra Azzurra misst sich im ersten von drei Gruppenspielen mit der Nationalmannschaft Albaniens. Die Partie wird am Samstag, den 15. Juni, um 21 Uhr angepfiffen und im BVB Stadion Dortmund ausgetragen.

Die Italiener und die Albaner wurden bei der Auslosung der Hammergruppe B zugelost. Weitere Gegner in der Gruppe sind Nations-League-Gewinner Spanien und der WM-Dritte Kroatien.

Für Albanien ist es die zweite Teilnahme an einer EM-Endrunde. 2016 hatte man zum ersten Mal die Qualifikation geschafft, man scheiterte jedoch bereits in der Vorrunde als schlechtester Gruppendritter.

Italien hingegen hat die EM zweimal gewonnen - 1968 und 2021. Das Team von Luciano Spalletti ist jedoch trotzdem auf Wiedergutmachung aus, nachdem man die Qualifikation für die WM in Katar 2022 verpasst hatte.