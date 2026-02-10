Getty/Instagram
Ist United Strand ein Millionär? ManUtd-Fan Frank Ilett spricht über seine Einnahmen aus dem viralen Haarwuchs-Stunt.
Viral-Stunt könnte am Dienstagabend enden
Die Aktion von United Strand begann als Reaktion auf die Unbeständigkeit der Red Devils im letzten Jahr. Im Oktober 2024 schwor er, sich die Haare nicht mehr schneiden zu lassen, bis United fünf Spiele in Folge gewonnen hatte, und wurde in dieser Zeit zu einer Sensation in den sozialen Medien, indem er Updates zu seinen Haaren postete, während seine Lieblingsmannschaft auf dem Spielfeld zu kämpfen hatte.
Der ehemalige Trainer Ruben Amorim schaffte es einfach nicht, seine Mannschaft zu konstanten Ergebnissen zu führen, wobei seine längste Siegesserie aus zwei separaten Dreier-Serien bestand. Er wurde im Januar dieses Jahres entlassen, und Michael Carrick wurde bis zum Ende der Saison zum Interimstrainer des Vereins ernannt, nachdem Darren Fletcher einige Spiele als Interimstrainer geleitet hatte.
Carrick hat eine Siegesserie von vier Spielen hingelegt und in seinen ersten beiden Spielen bemerkenswerte Siege gegen Manchester City und Arsenal errungen, bevor er einen dramatischen 3:2-Sieg gegen Fulham und einen klaren 2:0-Erfolg gegen Tottenham Hotspur nach der roten Karte für Cristian Romero verbuchen konnte. United ist am Dienstagabend wieder im Einsatz, wenn es im London Stadium gegen West Ham United antritt. Ein Sieg würde bedeuten, dass sein berühmter Fan zum ersten Mal seit über 15 Monaten wieder zum Friseur gehen kann.
ManUtd-Fan enthüllt die Wahrheit über seine Einkünfte inmitten von Millionärsgerüchten
Dieser Stunt hat zweifellos für die dringend benötigte Aufheiterung der United-Fans gesorgt, die zuvor wegen der schlechten Form ihrer Mannschaft niedergeschlagen waren. Einige Zuschauer haben sich auch gefragt, wie viel Geld der United Strand – mit bürgerlichem Namen Frank Ilett – seit Beginn seiner Aktion verdient hat. Er war in Werbespots von Paddy Power zu sehen und hat ein E-Commerce-Unternehmen gegründet.
Er sagte gegenüber The Sun: „Ich bin definitiv nicht der Millionär, für den mich manche Leute halten. Es wurde viel darüber geredet, dass ich Millionen verdiene, aber das ist nicht der Fall. Es ist nicht so gut bezahlt, wie manche Leute denken. Aber das ist auch nicht der Grund, warum ich damit angefangen habe.
Das wirklich Schlimme ist, dass ich nicht mehr richtig sehen kann. Eigentlich ist es ein Glück, dass ich eine Brille trage, denn der Rahmen stützt meine Stirnfransen ein wenig. Ich kann jetzt die meiste Zeit kaum etwas sehen. Das muss weg.“
Spendenaktion zugunsten einer Kinderhilfsorganisation
Ilett gab außerdem bekannt, dass die Kinderhilfsorganisation „Little Princess Trust“ eine Spende aus den bisher gesammelten Geldern erhalten wird. Die Organisation versorgt Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer Krebsbehandlung oder anderer Erkrankungen ihre Haare verloren haben, kostenlos mit Echthaarperücken.
Frank sagte: „Ich organisiere auch eine Spendenaktion für sie. Ich glaube, wir haben bisher etwa 6.000 Pfund für sie gesammelt. Es ist eine wirklich großartige Wohltätigkeitsorganisation mit tollen Menschen. Meine Haare sind jetzt 25 cm lang, was zum Glück lang genug ist, um sie spenden zu können.“
Er plant auch, weiterhin Inhalte zu erstellen, und sagte gegenüber FourFourTwo: „Vielleicht nicht so häufig, vielleicht nicht täglich oder so. Aber ja, ich werde weiterhin fußballbezogene Inhalte erstellen und wahrscheinlich auch versuchen, mich ein wenig auf andere Dinge auszudehnen.“
ManU strebt fünften Sieg in Folge gegen West Ham an
Diese Serie könnte am Dienstagabend endlich zu Ende gehen, wenn United gegen West Ham antritt. Während die Red Devils seit Carrick's Ankunft in großartiger Form sind, sind auch die Hammers gut in Form. Die Mannschaft von Nuno Espirito Santo hat drei ihrer letzten vier Premier League-Spiele gewonnen und liegt nun nur noch drei Punkte hinter dem 17. Platzierten Nottingham Forest. Besonders beeindruckend ist Crysencio Summerville, der in fünf aufeinanderfolgenden Spielen in allen Wettbewerben Tore erzielt hat.
Wenn die Red Devils mit einem fünften Sieg den United Strand zum Friseur schicken können, würden sie auf den dritten Platz vorrücken und Aston Villa aufgrund der Tordifferenz überholen, bevor die Mannschaft von Unai Emery am Mittwoch gegen Brighton and Hove Albion antritt.
