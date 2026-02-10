Ist United Strand ein Millionär? ManUtd-Fan Frank Ilett spricht über seine Einnahmen aus dem viralen Haarwuchs-Stunt.

Die Aktion von United Strand begann als Reaktion auf die Unbeständigkeit der Red Devils im letzten Jahr. Im Oktober 2024 schwor er, sich die Haare nicht mehr schneiden zu lassen, bis United fünf Spiele in Folge gewonnen hatte, und wurde in dieser Zeit zu einer Sensation in den sozialen Medien, indem er Updates zu seinen Haaren postete, während seine Lieblingsmannschaft auf dem Spielfeld zu kämpfen hatte.

Der ehemalige Trainer Ruben Amorim schaffte es einfach nicht, seine Mannschaft zu konstanten Ergebnissen zu führen, wobei seine längste Siegesserie aus zwei separaten Dreier-Serien bestand. Er wurde im Januar dieses Jahres entlassen, und Michael Carrick wurde bis zum Ende der Saison zum Interimstrainer des Vereins ernannt, nachdem Darren Fletcher einige Spiele als Interimstrainer geleitet hatte.

Carrick hat eine Siegesserie von vier Spielen hingelegt und in seinen ersten beiden Spielen bemerkenswerte Siege gegen Manchester City und Arsenal errungen, bevor er einen dramatischen 3:2-Sieg gegen Fulham und einen klaren 2:0-Erfolg gegen Tottenham Hotspur nach der roten Karte für Cristian Romero verbuchen konnte. United ist am Dienstagabend wieder im Einsatz, wenn es im London Stadium gegen West Ham United antritt. Ein Sieg würde bedeuten, dass sein berühmter Fan zum ersten Mal seit über 15 Monaten wieder zum Friseur gehen kann.