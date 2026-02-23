"Ist in Ordnung": Oliver Glasner mit spezieller Reaktion auf heftige Fan-Proteste bei Crystal Palace

"Das ist in Ordnung. Die Fans sind genauso enttäuscht wie wir und können nicht direkt mit uns sprechen, daher ist dies ihre Gelegenheit, ihrer Stimmung Ausdruck zu verleihen", sagte der Österreicher nach dem 1:0 (0:0) gegen Tabellenschlusslicht Wolverhampton Wanderers am Sonntag.

Während der Partie hatten die Fans erneut ihren Unmut geäußert und ein Spruchband hochgehalten, übersetzt stand dort: "Verpasste Chancen - Vorstand unfähig. Fans missachtet - Glasner fertig." Schon am Donnerstag beim 1:1 im Play-off-Hinspiel der Conference League bei Zrinjski Mostar in Bosnien hatten einige Fans seinen vorzeitigen Rücktritt gefordert.

"Das müssen wir akzeptieren", sagte Glasner bei Sky Sports: "Andererseits haben sie die Mannschaft bis zum Schluss unterstützt, und deshalb denke ich, dass sie uns zum Sieg verholfen haben. Aber Kritik ist absolut in Ordnung."