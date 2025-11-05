"Ist das nur die Eitelkeit von Julian Nagelsmann?" - Ex-Bundesligastar geht von DFB-Comeback von Manuel Neuer aus

"Wenn ein Deutscher glaubt, dass Manuel Neuer bei der Weltmeisterschaft nicht spielt, kann er aufhören mit Fußball", sagte Ex-Frankfurt-Stürmer Fjörtoft bei Sky.

Gleich darauf schloss sich der 58-jährige Norweger dem Chor der Kritiker am Bundestrainer an: "Ist das nur die Eitelkeit von Julian Nagelsmann, der sagt: 'Nein, den will ich nicht, der geht Skifahren?'"

Für Fjörtoft sei es ein Irrglaube, dass Neuer nicht bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer spielen wolle, auch wenn der Kapitän des FC Bayern seinen Rücktritt aus dem DFB-Team nach 124 Länderspielen im Sommer 2024 erklärte. "Natürlich will er das", sagte der frühere Stürmer von Eintracht Frankfurt. "Das wäre ein großes Ende einer großen Fußballkarriere."

Fjörtoft steht mit seiner Meinung freilich nicht allein da und es gibt sicher gute sportliche Argumente. Das Problem: Nagelsmann will sich auf keine Diskussion auf der Torhüterposition einlassen, wo Hoffenheims Oliver Baumann nach der erneuten Zwangspause für Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona derzeit die Nummer eins ist. Und: Neuer beteiligt sich nicht an Diskussionen, womit ein möglicher Rücktritt vom Rücktritt eigentlich kein Thema ist.