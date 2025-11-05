Woran merkt man in diesem Herbst, dass die nächste Länderspielpause näher rückt? Richtig. Jemand fordert, dass Manuel Neuer ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurückkehren soll. TV-Experte Jan-Age Fjörtoft war es diesmal und nach dem Monsterspiel des FC Bayern München in Paris am Dienstag kommt dieser Vorstoß kaum überraschend.
"Ist das nur die Eitelkeit von Julian Nagelsmann?" - Ex-Bundesligastar geht von DFB-Comeback von Manuel Neuer aus
Manuel Neuer hörte 2024 in der Nationalmannschaft auf
"Wenn ein Deutscher glaubt, dass Manuel Neuer bei der Weltmeisterschaft nicht spielt, kann er aufhören mit Fußball", sagte Ex-Frankfurt-Stürmer Fjörtoft bei Sky.
Gleich darauf schloss sich der 58-jährige Norweger dem Chor der Kritiker am Bundestrainer an: "Ist das nur die Eitelkeit von Julian Nagelsmann, der sagt: 'Nein, den will ich nicht, der geht Skifahren?'"
Für Fjörtoft sei es ein Irrglaube, dass Neuer nicht bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer spielen wolle, auch wenn der Kapitän des FC Bayern seinen Rücktritt aus dem DFB-Team nach 124 Länderspielen im Sommer 2024 erklärte. "Natürlich will er das", sagte der frühere Stürmer von Eintracht Frankfurt. "Das wäre ein großes Ende einer großen Fußballkarriere."
Fjörtoft steht mit seiner Meinung freilich nicht allein da und es gibt sicher gute sportliche Argumente. Das Problem: Nagelsmann will sich auf keine Diskussion auf der Torhüterposition einlassen, wo Hoffenheims Oliver Baumann nach der erneuten Zwangspause für Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona derzeit die Nummer eins ist. Und: Neuer beteiligt sich nicht an Diskussionen, womit ein möglicher Rücktritt vom Rücktritt eigentlich kein Thema ist.
Dreesen zu Neuer: "Manuel grandios"
Nach Neuers Auftritt in Paris am Dienstag, als sich die Bayern nach der Roten Karte für Luis Diaz einem Sturmlauf von Champions-League-Titelverteidiger PSG ausgesetzt sahen, nicht zuletzt wegen ihres Keepers standhielten und 2:1 gewannen, werden die Rufe lauter und die Rufer zahlreicher werden.
Sportlich nachvollziehbar: Neuer hielt auf dem denkbar höchsten Niveau großartig und räumte völlig zu Recht die Auszeichnung als Spieler des Spiels ab. Ein Extralob gab es vom Boss noch dazu. "Manuel grandios", wandte sich Vorstandschef Jan-Christian Dreesen beim Bayern-Dinner nach dem Match an den 39-Jährigen. "Wahnsinn, was du in dem Alter noch alles vollbringen kannst!"
Und es ist nicht auszuschließen, dass Neuer auch mit 40 Jahren noch so manches vollbringen wird. Aktuell kursieren Gerüchte, wonach der gebürtige Gelsenkirchener eine Verlängerung seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrags erwägt.
Manuel Neuer im Steckbrief
- geb. 27. März 1986 in Gelsenkirchen
- FC Bayern (seit 2011): 574 Spiele
- FC Schalke 04 (2005 bis 2011): 203 Spiele
- Deutschland (2009 bis 2024): 124 Spiele
- Erfolge: u.a. Weltmeister (2014), Champions-League-Sieger (2), Deutscher Meister (12), DFB-Pokalsieger (6)
- Auszeichnungen: u.a. Welttorhüter (5x)