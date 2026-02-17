"Ist aller Ehren wert": Uli Hoeneß nennt Trainer-Kandidaten für den FC Bayern

Bevor Hoeneß beim VfB das Ruder übernahm, war er zwei Jahre lang Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim. In seiner zweiten Spielzeit verspielten die Kraichgauer mit neun sieglosen Partien im Saisonendspurt noch die Teilnahme am internationalen Geschäft, weshalb Hoeneß vor die Tür gesetzt wurde.

Hoffenheim war für Hoeneß die erste Station in der Bundesliga, nachdem er zuvor als Jugend- und Reservetrainer des FC Bayern zum ersten Mal in seiner Karriere im Fokus stand. Mit der Zweitvertretung des Rekordmeisters, in der damals unter anderem auch Angelo Stiller, Jamal Musiala, Josip Stanisic oder Alphonso Davies zum Einsatz kamen, holte er 2020 die Drittliga-Meisterschaft. Besonders mit Stiller verbindet Hoeneß seit dieser Zeit ein enges Verhältnis. Der deutsche Nationalspieler folgte Hoeneß ablösefrei nach Hoffenheim und ist auch bei den Schwaben für Hoeneß der Schlüsselspieler im zentralen Mittelfeld.

Aktuell dürften die Bayern aber trotz der Erfolge von Hoeneß und dessen Verbindungen nach München keinen Gedanken an ihn als Trainer verschwenden. Zu groß ist längst das Ansehen, das Vincent Kompany im Klub genießt - auch bei Uli Hoeneß.

Kompany sei für den FC Bayern "ein Sechser im Lotto - mit Zusatzzahl. Er hat genau das geschafft, was Thomas Tuchel, den ich für einen hochintelligenten Mann halte, zuvor nicht bei uns gelungen ist", sagte Hoeneß und verwies auf Kompanys Fähigkeiten, eine emotionale Bindung zu den Spielern aufzubauen.