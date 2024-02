Irrer Poker um Dan Ashworth: Zugänge gesperrt - und bald teuerster Sportdirektor der Geschichte?

Bei Newcastle freigestellt und bald der teuerste Sportdirektor der Geschichte? Manchester United buhlt um Dan Ashworth.

Newcastle United Sportdirektor Dan Ashworth wurde in Anbetracht seiner Wechselabsichten freigestellt. Manchester United müsste für eine Verpflichtung wohl eine Rekordablöse zahlen.

Am Sonntag soll der 52-Jährige seinem aktuellen Arbeitgeber mitgeteilt haben, dass er zu Manchester United wechseln wolle. "Wir sind natürlich enttäuscht, dass Dan sich entschieden hat, uns zu verlassen", sagte Newcastles Geschäftsführer Darren Eales am Montag und verkündete, dass Ashworth umgehend in "Gardening Leave" geschickt worden sei.