Nur Sekunden, nachdem die Red Devils knapp am Tor vorbeischossen, baumte sich Gueye vor Evertons Verteidiger Michael Keane auf und fasste ihm ins Gesicht. Schiedsrichter Tony Harrington zeigte sofort die rote Karte, sodass die Toffees bereits nach 13 Minuten nur noch zu zehnt waren.
Getty Images Sport
Unfassbarer Eklat in der Premier League: Star des FC Everton sieht Rot - nachdem er seinem Mannschaftskollegen in der Partie gegen Manchester United ins Gesicht schlägt
Das sagt die Premier League zur Tätlichkeit von Idrissa Gueye
Das Premier League Match Centre veröffentlichte auf X: „Die Entscheidung des Schiedsrichters, Gueye wegen gewalttätigen Verhaltens die rote Karte zu zeigen, wurde vom VAR überprüft und bestätigt – die Aktion wurde als klarer Schlag ins Gesicht von Keane gewertet.“
Idrissa Guye schreibt mit seinem Platzverweis Geschichte
Laut BBC Sport ist Everton nun mit insgesamt 110 Roten Karten auf Platz 1 der ewigen Sündertabelle der Premier League gezogen. Platz 1 teilt sich der Klub aus Liverpool mit dem FC Arsenal, der ebenfalls 110 Rote Karten sammelte.
Darüber hinaus ist Gueye der erste Spieler, der seit Ricardo Fuller und Andy Griffin von Stoke City im Dezember 2008 wegen einer Auseinandersetzung mit einem Mitspieler eine Rote Karte erhielt.
Werbung