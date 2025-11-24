Unfassbarer Eklat in der Premier League: Star des FC Everton sieht Rot - nachdem er seinem Mannschaftskollegen in der Partie gegen Manchester United ins Gesicht schlägt

Laut BBC Sport ist Everton nun mit insgesamt 110 Roten Karten auf Platz 1 der ewigen Sündertabelle der Premier League gezogen. Platz 1 teilt sich der Klub aus Liverpool mit dem FC Arsenal, der ebenfalls 110 Rote Karten sammelte.

Darüber hinaus ist Gueye der erste Spieler, der seit Ricardo Fuller und Andy Griffin von Stoke City im Dezember 2008 wegen einer Auseinandersetzung mit einem Mitspieler eine Rote Karte erhielt.