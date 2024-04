Lionel Messi ist in bärenstarker Verfassung und setzt einen neuen Meilenstein in der Major League Soccer.

Weltmeister Lionel Messi beweist in der MLS unverändert große Treffsicherheit. Der Alleinunterhalter führte seinen Klub Inter Miami beim 4:1 (1:1) bei New England Revolution mit einem Doppelpack nach Rückstand zum sechsten Sieg im elften Spiel - Messi drehte in der 32. und 68. Minute die Partie.