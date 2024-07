Granit Xhaka hat nach dem Aus der Schweiz bei der EM offene Worte gefunden - und dabei ein pikantes Geheimnis verraten.

Granit Xhaka, Mittelfeldspieler und Leistungsträger in der Schweizer Nationalmannschaft, hat nach dem Ausscheiden der Eidgenossen bei der Europameisterschaft in Deutschland im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gegen England (6:4 n.E.) enthüllt, dass er die 120 Minuten gegen die Three Lions mit einer Verletzung absolvierte. Diese hatte sich der Leverkusener im Achtelfinalduell gegen Italien zugezogen.