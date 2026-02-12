Lothar Matthäus hat Bayern-Sportvorstand Max Eberl in den höchsten Tönen gelobt und eine vorzeitige Vertragsverlängerung gefordert.
"Irgendwann müsste auch mal das Gespräch stattfinden": Eine Vertragsverlängerung wird dem FC Bayern München dringend empfohlen
- Getty Images
Matthäus lobt Bayern-Boss Eberl: "Hat überzeugende Transfers gemacht"
"Er hat überzeugende Transfers gemacht und auch Spieler weggehen lassen, über die viel diskutiert worden ist. Aber auch da hat er die richtigen Entscheidungen getroffen", sagte der deutsche Rekordnationalspieler im Vorfeld des Pokal-Viertelfinals gegen RB Leipzig am Mittwochabend. Explizit lobte Matthäus die Verpflichtung der Flügelspieler Michael Olise und Luis Diaz.
Anschließend richtete der 64-Jährige sich direkt an den anwesenden Eberl: "Irgendwann müsste auch mal das Gespräch zwischen dir und den anderen Bossen des FC Bayern stattfinden", forderte der ehemalige Bayern-Kapitän.
Eberl selbst reagierte zunächst abwehrend: "Nein, es gab noch kein Gespräch. Ich bin dafür da, meinen Job zu machen und versuche das bestmöglich." Er betonte jedoch, gerne bleiben zu wollen. "Irgendwann kommt vielleicht mal jemand, will mit mir sprechen. Dann bin ich bereit", sagte der 52-Jährige.
- Getty Images
Max Eberl stand beim FC Bayern auch mal in der Kritik
Der zuvor für Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig tätige Eberl hatte im März 2024 den Posten als Sportvorstand in München angetreten. Sein Vertrag läuft 2027 aus. Immer wieder hatte es Gerüchte um interne Zweifel an dem ehemaligen Bayern-Jugendspieler gegeben, Ehrenpräsident Uli Hoeneß äußerte auch schon öffentlich Kritik. Mit Verpflichtungen wie von Diaz, Olise sowie Trainer Vincent Kompany und dem sportlichen Erfolg in der laufenden Spielzeit konnte Eberl jedoch Argumente für eine Weiterbeschäftigung sammeln - und auch Hoeneß besänftigen.
Auch der Klub-Patron äußerte sich zuletzt äußerst positiv über Eberls Arbeit und hob besonders die Verpflichtung von Trainer Vincent Kompany hervor. "Die Anerkennung dafür gebührt nur ihm", sagte Hoeneß.
Max Eberl: Seine Stationen als Funktionär
- Januar 2005 bis Oktober 2008: Nachwuchskoordinator bei Borussia Mönchengladbach
- Oktober 2008 bis Januar 2022: Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach
- Dezember 2022 bis September 2023: Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig
- seit März 2024: Sportvorstand beim FC Bayern München