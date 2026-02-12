"Irgendwann müsste auch mal das Gespräch stattfinden": Eine Vertragsverlängerung wird dem FC Bayern München dringend empfohlen

"Er hat überzeugende Transfers gemacht und auch Spieler weggehen lassen, über die viel diskutiert worden ist. Aber auch da hat er die richtigen Entscheidungen getroffen", sagte der deutsche Rekordnationalspieler im Vorfeld des Pokal-Viertelfinals gegen RB Leipzig am Mittwochabend. Explizit lobte Matthäus die Verpflichtung der Flügelspieler Michael Olise und Luis Diaz.

Anschließend richtete der 64-Jährige sich direkt an den anwesenden Eberl: "Irgendwann müsste auch mal das Gespräch zwischen dir und den anderen Bossen des FC Bayern stattfinden", forderte der ehemalige Bayern-Kapitän.

Eberl selbst reagierte zunächst abwehrend: "Nein, es gab noch kein Gespräch. Ich bin dafür da, meinen Job zu machen und versuche das bestmöglich." Er betonte jedoch, gerne bleiben zu wollen. "Irgendwann kommt vielleicht mal jemand, will mit mir sprechen. Dann bin ich bereit", sagte der 52-Jährige.