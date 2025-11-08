"Irgendwann ist eine Grenze erreicht": Union-Trainer Steffen Baumgart poltert trotz Punkt gegen den FC Bayern München über Schiedsrichter-Leistung

Baumgart sah sich nach einer ebenso knappen Abseitsentscheidung vor zwei Wochen beim 0:1 in Bremen ein weiteres Mal benachteiligt. "Es tut mir Leid. Die Linie zieh ich dir 20-mal hin, wenn ich will. In Bremen geht die Abseitslinie nicht, aber hier geht sie. Da brauchte man 45 Minuten, bis man die Linie zieht und hier schaffen wir das auf 0,5 Millimeter das zu ziehen. Das bezweifle ich."

Gegenüber DAZN legte Baumgart später sogar noch einmal einen drauf: "Da muss ich sagen: Jetzt wird es langsam schwierig. Ich bin Befürworter des VAR, aber das ist schon schwierig für mich. Für mich ist entscheidend, dass eher gesucht wird, dass das Tor nicht gezählt wird. Wir machen ein Tor und wir suchen dann, bis wir die 0,5 Millimeter finden. Da muss ich sagen: Das wird mir zu viel. Irgendwann ist eine Grenze erreicht. Das ist für mich nicht nachvollziehbar."

Tatsächlich ist die Abseitsregelung seit der Einführung des VAR sowie der Benutzung der kalibrierten Linie ziemlich eindeutig. Ist ein Spieler der angreifenden Mannschaft mit einem Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden kann, bei der Ballabgabe näher am Tor als der letzte gegnerische Verteidiger, wird auf Abseits entschieden - völlig unerheblich, wie weit sich das betreffende Körperteil über der Linie befindet.