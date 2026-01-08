Über Hannover 96 landete Waldemar Anton einst beim VfB Stuttgart, wo er zum deutschen Nationalspieler aufstieg und sich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund empfahl. Dort hat der Innenverteidiger zuletzt starke Leistungen gezeigt. Kein Wunder also, dass er mit dem BVB Titel anstrebt - seine Anfänge als Fußballer hat Anton allerdings auch nicht vergessen.
"Irgendwann hat sie es dann herausgefunden": Star des BVB verrät, was er sich von seinem ersten Gehalt gekauft hat
In einem Interview mit dem kicker hat der zwölfmalige Nationalspieler nun nämlich verraten, was er sich einst von seinem ersten Gehalt gegönnt hat. "Ich wollte damals unbedingt einen ganz bestimmten Kulturbeutel haben. Der kostete 150 Euro. Den habe ich mir gegönnt", sagte der 29-Jährige und gab zu: "Und doch habe ich sehr lange gebraucht, um meiner Mutter davon zu erzählen. Irgendwann hat sie es dann selbst herausgefunden … (lacht)."
Ansonsten steht Anton nicht so sehr auf Luxusgüter, wie sie einige andere Fußballprofis besitzen. "Zum Glück hatte ich es nie so richtig mit Autos", sagte er. "Mein Vater hat immer von einem Mercedes geträumt. Den fährt er heute. Ich brauche nicht ständig ein neues Auto. Es hat zum Beispiel auch sehr lange gedauert, bis ich mir mal eine teurere Uhr gekauft habe."
Anlass sei damals der Aufstieg mit Hannover im Jahr 2017 gewesen, "da habe ich sie mir gewissermaßen als Belohnung gekauft". Denn, so Anton: "Ich finde, so etwas muss etwas Besonderes sein. Es muss ein triftiger Grund dahinterstehen."
- Getty Images
Anton will mit BVB um Titel spielen
Zusammen mit der Borussia geht Anton mit hohen Ambitionen in die zweite Saisonhälfte. Der Nationalspieler macht keinen Hehl daraus, welche Maßstäbe beim BVB gelten. "Der Anspruch hier ist sehr hoch, das muss er auch sein. Wir sind ein Klub, der um Titel mitspielen und jedes einzelne Spiel gewinnen möchte", erklärte der Abwehrspieler.
Zum Start ins neue Bundesliga-Jahr steht für den derzeitigen Tabellenzweiten direkt eine anspruchsvolle Aufgabe an: Am Freitagabend (20.30 Uhr) tritt Dortmund bei Eintracht Frankfurt an. In der Tabelle beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München bereits neun Zähler.
Die Diskussionen im Dezember über die Art und Weise der Auftritte sowie über ausbleibende Ergebnisse kann Anton nachvollziehen. "Ich würde es auch nicht als Unruhe beschreiben, sondern als Druck", betonte er und ergänzte: "Der ist in Dortmund immer da."
Anton beim BVB vor Comeback
Anton wird dem BVB aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen. Beim Champions-League-Spiel gegen Bodö/Glimt im Dezember hatte er sich nach gerade einmal 33 Spielminuten ohne erkennbare Fremdeinwirkung bei einem Sprint am Oberschenkel verletzt und musste ausgewechselt werden. In den restlichen Spielen des Jahres fehlte Anton, nun soll er jedoch wieder gänzlich fit sein.
Waldemar Anton: Leistungsdaten beim BVB
- Pflichtspiele: 64
- Tore: 5
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: 8