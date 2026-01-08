"Irgendwann hat sie es dann herausgefunden": Star des BVB verrät, was er sich von seinem ersten Gehalt gekauft hat

In einem Interview mit dem kicker hat der zwölfmalige Nationalspieler nun nämlich verraten, was er sich einst von seinem ersten Gehalt gegönnt hat. "Ich wollte damals unbedingt einen ganz bestimmten Kulturbeutel haben. Der kostete 150 Euro. Den habe ich mir gegönnt", sagte der 29-Jährige und gab zu: "Und doch habe ich sehr lange gebraucht, um meiner Mutter davon zu erzählen. Irgendwann hat sie es dann selbst herausgefunden … (lacht)."

Ansonsten steht Anton nicht so sehr auf Luxusgüter, wie sie einige andere Fußballprofis besitzen. "Zum Glück hatte ich es nie so richtig mit Autos", sagte er. "Mein Vater hat immer von einem Mercedes geträumt. Den fährt er heute. Ich brauche nicht ständig ein neues Auto. Es hat zum Beispiel auch sehr lange gedauert, bis ich mir mal eine teurere Uhr gekauft habe."

Anlass sei damals der Aufstieg mit Hannover im Jahr 2017 gewesen, "da habe ich sie mir gewissermaßen als Belohnung gekauft". Denn, so Anton: "Ich finde, so etwas muss etwas Besonderes sein. Es muss ein triftiger Grund dahinterstehen."