"Irgendeiner, der in Köln sitzt und Kaffee trinkt": VfB Stuttgart regt sich vehement wegen des VAR auf

Im Mittelpunkt standen mehrere Eingriffe des Video-Assistenten sowie Entscheidungen von Schiedsrichter Sascha Stegemann, die für reichlich Gesprächsstoff sorgten. VfB-Coach Sebastian Hoeneß sprach von einer "brisanten" Partie. Nach Abpfiff habe man sich ausgetauscht: "Wir haben uns über das Spiel unterhalten", erklärte Hoeneß bei DAZN. Generell sei es ein Spiel gewesen, in dem "viele Dinge passiert sind".

Besonders verärgert zeigte sich der 43-Jährige über den Strafstoß für Heidenheim nach einer VAR-Überprüfung. Einer Stuttgarter Balleroberung war ein Zweikampf im eigenen Strafraum vorausgegangen, den Stegemann nachträglich als Foul wertete - mit der Folge, dass ein VfB-Treffer von Ermedin Demirovic nicht zählte und stattdessen Elfmeter für die Gastgeber gegeben wurde.

"Ich sehe den Kontakt, unmittelbar danach aber gibt es einen Block von Maxi", sagte Hoeneß. "Sorry, Leute. Da jetzt von außen zu intervenieren, was dann bedeutet, dass wir kein Tor machen. Das geht nicht, das verstehe ich nicht. Ist mir zu wenig."

Für ihn sei das "kein Elfer". Es handle sich um "eine Zeitlupe", zudem sei es "ein Zweikampf, der im Mittelfeld nie gepfiffen wird. Für mich ist das keine klare Fehlentscheidung". Entsprechend habe sich der VAR aus seiner Sicht nicht einschalten dürfen: "Aus unserer Sicht ist es Wahnsinn. Wir machen auf der anderen Seite ein Tor. Dass es dann Elfmeter gibt, damit war aus meiner Sicht nicht zu rechnen."