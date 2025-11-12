Für die WM 2026 könnte Manuel Neuer ins Tor des DFB-Teams zurückkehren. Dafür bedarf es offenbar zweier Dinge.
Interner Druck auf Julian Nagelsmann wächst angeblich: Rückkehr von Manuel Neuer unter zwei Voraussetzungen denkbar
DFB-Sportdirektor Rudi Völler nimmt angeblich Kontakt mit Manuel Neuer auf
Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, gibt es innerhalb des deutschen Fußballverbandes immer mehr Stimmen, die auf Bundestrainer Julian Nagelsmann einreden, Neuer von einem Comeback zu überzeugen.
Dafür müssten allerdings zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Zum einen müsste die etatmäßige Nummer eins, Marc-Andre ter Stegen, nach seiner Verletzungsrückkehr keinen Stammplatz beim FC Barcelona oder einem anderen Verein bekommen, zum anderen müsste Nagelsmann aktiv auf Neuer zugehen und ihn um ein Comeback bitten.
Bislang fand offenbar nur ein Gespräch zwischen Rudi Völler und dem 39-jährigen Bayern-Keeper statt, in welchem der DFB-Sportdirektor vorgefühlt haben soll, ob ein Rückzug vom Rückzug für Neuer überhaupt in Frage käme.
Manuel Neuer tritt nach der EM 2024 zurück
Der Torhüter des FC Bayern München hatte im Anschluss an das bittere Viertelfinal-Aus bei der EM 2024 gegen Spanien seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft verkündet. Seitdem ist ein offener Kampf um den Platz im DFB-Tor entbrannt, wobei keiner der Kandidaten zu 100 Prozent zu überzeugen weiß.
Nach ter Stegens Verletzung schenkte Nagelsmann Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim das Vertrauen - fürs Erste bekam der 35-Jährige den Vorzug gegenüber Stuttgarts Alexander Nübel.
Auslöser der Debatte um ein Neuer-Comeback in der Nationalmannschaft sind die seit Wochen starken Leistungen des Bayern-Keepers. Mit dem deutschen Rekordmeister legte Neuer einen herausragenden Saisonstart mit 16 Siegen aus 16 Spielen hin - Neuer kam dabei meist als Stammkraft zum Einsatz.
In wettbewerbsübergreifend 14 Spielen musste er erst zehnmal hinter sich greifen, sechsmal bleib er gänzlich ohne Gegentreffer. Mit gerade einmal sechs Gegentoren stellt der FC Bayern die beste Defensive der laufenden Bundesliga-Saison.
Manuel Neuer: Seine Leistungsdaten 25/26
Wettbewerb Spiele Gegentore Ohne Gegentor Bundesliga 9 6 5 Champions League 4 3 1 Supercup 1 1 0