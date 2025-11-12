Interner Druck auf Julian Nagelsmann wächst angeblich: Rückkehr von Manuel Neuer unter zwei Voraussetzungen denkbar

Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, gibt es innerhalb des deutschen Fußballverbandes immer mehr Stimmen, die auf Bundestrainer Julian Nagelsmann einreden, Neuer von einem Comeback zu überzeugen.

Dafür müssten allerdings zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Zum einen müsste die etatmäßige Nummer eins, Marc-Andre ter Stegen, nach seiner Verletzungsrückkehr keinen Stammplatz beim FC Barcelona oder einem anderen Verein bekommen, zum anderen müsste Nagelsmann aktiv auf Neuer zugehen und ihn um ein Comeback bitten.

Bislang fand offenbar nur ein Gespräch zwischen Rudi Völler und dem 39-jährigen Bayern-Keeper statt, in welchem der DFB-Sportdirektor vorgefühlt haben soll, ob ein Rückzug vom Rückzug für Neuer überhaupt in Frage käme.