Inter Miami bestätigt Verletzung von Lionel Messi und verschiebt Spiel in Puerto Rico gegen Independiente del Valle
Freundschaftsspiel gegen Puerto Rico verschoben
Inter Miami gab bekannt, dass sein Freundschaftsspiel in Puerto Rico, das ursprünglich für Freitag, den 13. Februar geplant war, auf Donnerstag, den 26. Februar verschoben wurde. Die Änderung erfolgte nach einer medizinischen Aktualisierung zu Messi.
Bei Messi wurde eine Zerrung der linken Oberschenkelmuskulatur diagnostiziert.
Laut einer offiziellen Erklärung des Vereins und von Baptist Health hat Messi am Mittwoch, dem 11. Februar, aufgrund einer Muskelzerrung im linken Oberschenkel nicht am Training teilgenommen. Die Verletzung wurde während des letzten Spiels von Inter Miami gegen Barcelona SC in Ecuador erlitten und hält seitdem an. Weitere medizinische Untersuchungen bestätigten die Diagnose, und seine Rückkehr zum vollständigen Training hängt von seinen klinischen und funktionellen Fortschritten in den kommenden Tagen ab.
Messi sendet eine Nachricht an die Fans
Messi wandte sich später in einem Video, das er in seinen Instagram-Stories veröffentlichte, direkt an die Fans und entschuldigte sich bei den Anhängern in Puerto Rico.
„Hallo zusammen, ich möchte den Menschen in Puerto Rico, die das Training und das Spiel besuchen wollten, meine Grüße übermitteln“, sagte Messi. „Beim letzten Spiel in Ecuador hatte ich am Ende einige Beschwerden und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit den Organisatoren und dem Verein beschlossen, dieses Spiel auszusetzen. Ich hoffe, dass es nachgeholt werden kann, damit wir uns bald sehen und euch besuchen können.“
Er bedankte sich bei den Fans für ihr Verständnis.
„Ich schätze eure Unterstützung und Zuneigung sehr“, sagte er. „Ich weiß, dass die Tickets bereits verkauft und alle Vorbereitungen getroffen waren, daher hoffe ich, dass wir das Spiel bald nachholen können. Ich umarme euch alle ganz fest.“
Was kommt als Nächstes für Inter Miami?
Die Herons geben ihr Saisondebüt am 21. Februar gegen LAFC, wo sie mit neuen Stars wie German Berterame im Kader ihren Titel in einer neuen Ära verteidigen werden.
