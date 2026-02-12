Inter Miami bestätigt Verletzung von Lionel Messi und verschiebt Spiel in Puerto Rico gegen Independiente del Valle

Messi wandte sich später in einem Video, das er in seinen Instagram-Stories veröffentlichte, direkt an die Fans und entschuldigte sich bei den Anhängern in Puerto Rico.

„Hallo zusammen, ich möchte den Menschen in Puerto Rico, die das Training und das Spiel besuchen wollten, meine Grüße übermitteln“, sagte Messi. „Beim letzten Spiel in Ecuador hatte ich am Ende einige Beschwerden und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit den Organisatoren und dem Verein beschlossen, dieses Spiel auszusetzen. Ich hoffe, dass es nachgeholt werden kann, damit wir uns bald sehen und euch besuchen können.“

Er bedankte sich bei den Fans für ihr Verständnis.

„Ich schätze eure Unterstützung und Zuneigung sehr“, sagte er. „Ich weiß, dass die Tickets bereits verkauft und alle Vorbereitungen getroffen waren, daher hoffe ich, dass wir das Spiel bald nachholen können. Ich umarme euch alle ganz fest.“