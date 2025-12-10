DARIO OSORIO MIDTJYLLANDGetty Images
Daniel Buse

Intensives Scouting: FC Bayern ist angeblich hinter Chile-Talent her

Ein 21-Jähriger aus Chile soll es auf die Liste des deutschen Rekordmeisters geschafft haben.

Der FC Bayern München ist angeblich einer von vielen Vereinen, die sich mit Dario Osorio vom dänischen Erstligisten Midtjylland beschäftigen. Das berichtet TNT Sports. Demnach hätten die Münchner das Scouting zuletzt intensiviert. 

    Dario Osorio mit langfristigem Vertrag bei Midtjylland

    Osorio ist ein 21-jähriger Chilene, der meist auf dem rechten Flügel unterwegs ist. Er hat in der laufenden Saison in 26 Pflichtspielen in allen Wettbewerben sechs Treffer gemacht und acht Vorlagen gesammelt. Sein Vertrag in Dänemark läuft noch bis 2028. 

  • Andere Top-Klubs wie Liverpool und der BVB auch am Offensivspieler dran

    Dem Bericht zufolge sind unter anderem auch Borussia Dortmund, Liverpool, West Ham und Bournemouth an Osorio dran, der seinem Klub eine ordentliche Ablöse bei einem Abschied im Sommer einbringen könnte. 

  • Die Saisondaten 2025/26 von Dario Osorio:

    • Spiele: 27
    • Spielminuten: 1693
    • Tore: 6
    • Assists: 8
